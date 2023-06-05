Кому категорично не можна вживати квасолю – що потрібно знати про її вміст

Квасоля, яку деяким людям категорично забороняється вживати через ризик проблем зі здоров'ям. Фото: Pixabay

Медики розповіли про те, що потрібно знати про вплив квасолі, яка є важливою частиною раціону в багатьох культурах, на організм людей. За словами лікарів, через цей вид бобових багато людей можуть страждати від серйозних проблем зі здоров’ям.

Про це повідомляє американська лікарка Люсіа Гарсіа у своєму блозі.

Читайте також:

Квасоля – це саме той вид бобових, від якого у деяких людей може бути генетична непереносимість. За словами лікарки, деяким людям потрібно викреслити вживання квасолі зі свого раціону харчування через деякі важливі речі.

Кому категорично протипоказано вживання квасолі?

Не можна вживати квасолю тим людям, які мають таке генетичне захворювання, як фавізм. Саме це захворювання вражає тих, у кого в організмі не утворюється така речовина, як глюкозо–6–фосфатдегідрогеназа (G–6–PD).

Квасоля, яку категорично не можна вживати деяким людям. Фото: Freepik

Що може бути з цими людьми після вживання квасолі?

Якщо люди з фавізмом вживатимуть квасолю, вони можуть потім страждати від деяких проблем. Так, такі люди можуть мати:

діарею;

блювоту;

озноб;

запаморочення;

підвищену температуру тіла протягом тривалого часу;

втрату апетиту;

слабкість в тілі.

Більш того, у важких випадках у людей з цим генетичним захворюванням може виникати ниркова недостатність або вони навіть можуть впасти в кому.

Ниркова недостатність, яка може виникнути через вживання квасолі. Фото: Freepik

Кому ще не слід вживати квасолю?

Американська лікарка також радить видалити зі свого раціону харчування квасолю тим людям, які страждають від подагри. Через вживання квасолі в цих людей може загостритися захворювання.

Справа в тому, що бобові мають в своєму складі багато пуринів, тобто, хімічних сполук, які є основою нуклеїнових кислот і приймають участь у формуванні і будові молекул ДНК і РНК.

Нагадаємо, ми писали про те, які популярні горіхи здатні омолодити людину.

Раніше ми розповідали про те, які корисні властивості для організму людини має лаванда.

Також ми повідомляли про те, до чого може призвести дефіцит сну в людини.