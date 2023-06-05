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Диарея, слабость и температура: кому категорически запрещается есть фасоль

5 июня 2023 17:50
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Кому категорически нельзя употреблять фасоль – что нужно знать о ее содержимом
Фасоль, которую некоторым людям категорически запрещается употреблять из–за риска проблем со здоровьем. Фото: Pixabay
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Медики рассказали о том, что нужно знать о влиянии фасоли, являющейся важной частью рациона во многих культурах, на организм людей. По словам врачей, из–за этого вида бобовых многие могут страдать от серьезных проблем со здоровьем.

Об этом сообщает американский врач Люсиа Гарсиа в своем блоге.

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Фасоль – это именно тот вид бобовых, от которого у некоторых людей может быть генетическая непереносимость. По словам врача, некоторым людям нужно вычеркнуть употребление фасоли со своего рациона питания из–за некоторых важных вещей.

Кому категорически противопоказано употребление фасоли?

Нельзя употреблять фасоль тем людям, которые имеют такое генетическое заболевание, как фавизм. Именно это заболевание поражает тех, у кого в организме не образуется такое вещество, как глюкозо–6–фосфатдегидрогеназы (G–6–PD).

Фасоль
Фасоль, которую категорически нельзя употреблять некоторым людям. Фото: Freepik

Что может быть с этими людьми после употребления фасоли?

Если люди с фавизмом будут употреблять фасоль, они могут потом страдать от некоторых проблем. Так, такие люди могут иметь:

  • диарею;
  • рвоту;
  • озноб;
  • головокружение;
  • повышенную температуру тела в течение длительного времени;
  • потерю аппетита;
  • слабость в теле.

Более того, в тяжелых случаях у людей с этим генетическим заболеванием может возникать почечная недостаточность или они даже могут впасть в кому.

Почечная недостаточность
Почечная недостаточность, которая может возникнуть из–за употребления фасоли. Фото: Freepik

Кому еще не следует употреблять фасоль?

Американский врач также советует удалить из своего рациона питание фасоль тем людям, которые страдают от подагры. Из–за употребления фасоли у этих людей может обостриться заболевание.

Дело в том, что бобовые имеют в своем составе много пуринов, то есть, химических соединений, которые являются основой нуклеиновых кислот и участвуют в формировании и строении молекул ДНК и РНК.

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