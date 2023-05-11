Чому болить голова і що з цим робити?

Головний біль може мати різні причини. Фото: Pexels

Головний біль — поширена проблема, що може бути викликана різними факторами — перегрівом, стороннім запахом, недосипом і навіть тим, що ви спали у невдалій позі. Далі розкажемо про те, чому може боліти голова і що із цим робити.



Поради від журналу News medical точно допоможуть вам швидко вирішити проблему.

Чому болить голова?

1. Зневоднення. Якщо ви вживаєте надто мало води, це може призвести до зневоднення і головного болю. Пам'ятайте — людина повинна випивати в день не менше, ніж 2 літри води. У спеку ця норма збільшується до 3-4 літрів.

2. Перенапруження очей. Тривала робота за ПК може стати причиною перенапруження очних м’язів і головного болю. Спробуйте обмежити час використання екрана, робити перерви та регулювати яскравість і контрастність екрана, щоб зменшити навантаження на очі. Також не забувайте періодично робити перерви у роботі й вправи для очей.

3. Поганий сон. Недосипання або надмір сну також можуть стати причиною головного болю. Намагайтеся підтримувати постійний графік сну та переконайтеся в тому, що ви відпочиваєте достатньо.

4. Погана постава. Тривале сидіння або стояння в незручній позі може спричинити напругу в шиї та плечах, що призведе до головного болю. Слідкуйте за своєю поставою та робіть перерви, щоб потягнутися та порухатися.

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5. Емоційний стрес. Гнів, нервозність та хронічний стрес можуть призвести до головного болю. Медитація і фізичні вправи теж допоможуть полегшити ці симптоми. До речі, стискання щелепи під час стресу теж може викликати головний біль напруги.

6. Зовнішні подразники. Певні запахи, такі як парфуми або дим, а також яскраве світло або вплив миготливих вогнів можуть викликати головний біль.

Головне — визначити причину. Фото: Pexels

7. Перегрів чи зміна погоди. Перегрівання, наприклад у спекотну погоду або під час фізичних вправ, теж можуть викликати головний біль. Якщо ви метеочутливі, то причиною також може стати зміна барометричного тиску.

9. Голод. Пропуск прийому їжі або недоїдання може стати причиною головного болю. Як не дивно, до цього також може призвести надмір цукру в раціоні. Слідкуйте за споживанням цукру та намагайтеся харчуватися збалансовано.

11. Застуда та інфекції пазух. Головний біль є поширеним симптомом застуди та інфекцій пазух.

12. Тісний головний убір. Носіння надто тісного капелюха може викликати напругу в голові та головний біль. Слідкуйте за посадкою вашого головного убору.

13. Холодна їжа. Вживання холодної їжі чи морозива також може викликати головний біль. Зверніть увагу на те, як ваш організм реагує на холодну їжу!

Загалом, головний біль може мати різні причини, і щоб ефективно вилікувати симптом важливо вирішити основну проблему. Якщо проблема стала частою, то проконсультуйтеся зі своїм лікарем, щоб визначити найкращий курс дій.

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