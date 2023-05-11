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Почему болит голова и что с этим делать?

11 мая 2023 16:25
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Викторія Черемис
Почему болит голова и что с этим делать?
Головная боль может иметь разные причины. Фото: Pexels
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Викторія Черемис

Головная боль может быть вызвана разными факторами — перегревом, посторонним запахом, недосыпом и даже тем, что вы спали в неудачной позе. Дальше расскажем о том, почему может болеть голова и что с этим делать.

Советы от журнала News medical точно помогут вам быстро устранить проблему.

Почему болит голова?

1. Обезвоживание. Если вы употребляете слишком мало воды, это может привести к обезвоживанию и головным болям. Помните — человек должен выпивать не менее 2 литров воды в день. В жару эта норма увеличивается до 3-4 литров.
2. Перенапряжение глаз. Длительная работа на ПК может стать причиной перенапряжения глазных мышц и головной боли. Постарайтесь ограничить время использования экрана, регулярно делайте перерывы и регулируйте яркость и контрастность экрана, чтобы уменьшить нагрузку на глаза. Также не забывайте периодически делать перерывы в работе и упражнения для глаз.
3. Плохой сон. Недосыпание или избыток сна могут стать причиной головной боли. Старайтесь поддерживать постоянный график сна и убедитесь, что вы достаточно отдыхаете.
4. Плохая осанка. Длительное сиденье или стояние в неудобной позе может вызвать напряжение в шее и плечах, что приведет к головным болям. Следите за своей осанкой и делайте перерывы, чтобы потянуться и подвигаться.

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5. Эмоциональный стресс. Гнев, нервозность и хронический стресс могут привести к головным болям. Медитация и физические упражнения помогут облегчить эти симптомы. Кстати, сжатие челюсти во время стресса тоже может вызвать головную боль напряжения.
6. Внешние раздражители. Определенные запахи, такие как духи или дым, а также яркий свет или воздействие мерцающих огней могут вызвать головную боль.

у мужчины болит голова
Главное – определить причину. Фото: Pexels

7. Перегрев или изменение погоды. Перегрева, например в жаркую погоду или во время физических упражнений, тоже могут вызвать головную боль. Если вы метеочувствительны, то причиной может стать изменение барометрического давления.
9. Голод. Пропуск приёма пищи или недоедания может стать причиной головной боли. Как ни странно, к этому может привести чрезмерно сахара в рационе. Следите за потреблением сахара и старайтесь питаться сбалансировано.
11. Простуда и пазушные инфекции. Головная боль является распространенным симптомом простуды и пазушных инфекций.
12. Тесный головной убор. Ношение слишком тесной шляпы может вызвать напряжение в голове и головную боль. Следите за посадкой вашего головного убора.
13. Холодная пища. Употребление холодной пищи или мороженого также может вызвать головную боль. Обратите внимание, как ваш организм реагирует на холодную пищу!

В общем, головная боль может иметь разные причины, и чтобы эффективно вылечить симптом важно решить основную проблему. Если проблема стала частой, проконсультируйтесь со своим врачом, чтобы определить наилучший курс действий.

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