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Як поєднати повітряні тривоги й здоровий сон?

8 травня 2023 18:21
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Вікторія Черемис
Як покращити сон: поради
Як покращити сон? Фото: Pexels
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Вікторія Черемис

Війна краде в нас не тільки майно, рідних і спокій, але й сон: згідно з даними опитування від DreamApp, опублікованого в The New York Times, 70% українців сняться кошмари про війну, а 64% опитаних пожалілися, що після 24 лютого 2022 якість їхнього сну кардинально змінилася. Далі розповімо про те, як налагодити здоровий сон і, нарешті, знову навчитися відпочивати нормально. 

Про це написали "ТСН".

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Перший крок: визначаємо норму сну

Порушення режиму сну може призвести до втрати пильності, зниження імунітету, погіршення загального стану організму та підвищення ризику нейродегенеративних захворювань. Втім, навіть якщо ви постійно бігаєте у коридор чи підвал, це ще не означає, що про здоровий сон доведеться забути. Перш за все пам’ятайте: головне правило зараз — це завжди чути свій організм і давати йому те, чого він потребує. В той час як рекомендована тривалість сну різна для різних людей і може коливатися від 7 до 9 годин на добу, індивідуальну норму можна визначити тільки експериментальним шляхом. 

Приміром, якщо ви вважаєте, що вам вистачить 8 годин і при цьому зазвичай ви прокидаєтеся о 6-й, то спробуйте протягом тижня лягати спати тільки о 22.00. Якщо через тиждень, проведений у такому режимі, ви почнете прокидатися за кілька хвилин до дзвінка будильника, то це означатиме що ви правильно визначили свою норму. Якщо ж щоразу доводитиметься "досипати", то слід буде спробувати лягати раніше. 

як покращити свій сон
Як покращити свій сон? Фото: Pexels

Другий крок: підтримуємо організм

Якщо ви почуваєтеся втомленими й часто прокидаєтеся в стані "нібито й не спали", значить потрібно покращити умови сну. 
1. Купіть настільну лампу і вмикайте її за 2-3 години до сну замість основного світла. Світло такої лампи має бути теплим і мати жовтий відтінок (в жодному разі не яскравий та прохолодний білий). Також не варто перед сном "сидіти в телефоні", адже яскраве біле світло екрана налаштує ваш організм на денний режим, що призведе до зниження рівня гормону сну мелатоніну у організмі. 
2. Ніякого телефона! Не варто знову вмикати телефон, щоб почитати про кількість жертв на війні чи подібні тривожні речі в тому випадку, якщо ви довго не можете заснути. Це — табу!
3. Провітріть у кімнаті. Чисте та насичене киснем повітря допоможе мозку швидше заснути та краще відновитися.
4. Менше емоцій перед сном. Встановіть для себе правило: ніколи не читати новини ввечері. 
5. Попіклуйтеся про температурний стрибок: прийміть гарячий душ перед за 2 години перед сном. 
6. Денний сон. Якщо повітряні тривоги постійно примушують вас бігати в коридор або підвал, то дійте, як бійці ЗСУ: лягайте подрімати на 15-30 хвилин вдень відразу ж, як тільки виникне така можливість. 

Якщо ви дотримаєтеся цих правил, то вже скоро сон суттєво покращиться, а ви знову згадаєте про те, що таке "виспатися". 

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, до чого сняться миші. Почитати про це можна тут.

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