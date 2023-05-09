Как улучшить сон: советы

Как улучшить сон? Фото: Pexels

Война крадет у нас не только имущество, родных и покой, но и сон: согласно данным опроса от DreamApp, опубликованного в The New York Times, 70% украинцев снятся кошмары о войне, а 64% опрошенных пожаловались, что после 24 февраля 2022 года качество их сна кардинально изменилось. Далее расскажем о том, как наладить здоровый сон и, наконец, снова научиться отдыхать нормально.

Об этом написали "ТСН ".

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Первый шаг: определяем норму сна

Нарушение режима сна может привести к потере способности концентрироваться, снижению иммунитета, ухудшению общего состояния организма и повышению риска нейродегенеративных заболеваний. Впрочем, даже если вы постоянно бегаете в коридор или подвал, это еще не значит что о здоровом сне придется забыть. Прежде всего помните: главное правило сейчас – это всегда слышать свой организм и давать ему то, в чем он нуждается. В то время как рекомендованная продолжительность сна разная для разных людей и может колебаться от 7 до 9 часов в сутки, индивидуальную норму можно определить только экспериментальным путем.

К примеру, если вы считаете, что вам хватит 8 часов и при этом обычно вы просыпаетесь в 06:00, то попробуйте в течение недели ложиться спать только в 22:00. Если через неделю, проведенную в таком режиме, вы начнете просыпаться за несколько минут до звонка будильника, то это означает, что свою норму вы определили правильно. Если же каждый раз придется "досыпать", то нужно постараться ложиться раньше.

Как улучшить свой сон? Фото: Pexels

Второй шаг: поддерживаем организм

Если вы чувствуете себя уставшим и часто просыпаетесь в состоянии "будто и не спали", значит нужно улучшить условия сна.

1. Купите настольную лампу и включайте ее за 2-3 часа до сна вместо основного света. Свет такой лампы должен быть теплым и иметь желтый оттенок (ни в коем случае не яркий и прохладный белый). Также не стоит перед сном сидеть в телефоне, ведь яркий белый свет экрана настроит ваш организм на дневной режим, что приведет к снижению уровня гормона сна мелатонина в организме.

2. Никакого телефона! Не стоит снова включать телефон, чтобы почитать о количестве жертв или подобные тревожные вещи в том случае, если вы долго не можете заснуть. Это табу!

3. Проветрите в комнате. Чистый и насыщенный кислородом воздух поможет мозгу быстрее уснуть и восстановиться.

4. Меньше эмоций перед сном. Установите для себя правило: никогда не читать новости вечером.

5. Позаботьтесь о температурном скачке: примите горячий душ перед 2 часами перед сном.

6. Дневной сон. Если воздушные тревоги постоянно заставляют вас бегать в коридор или подвал, то действуйте как бойцы ВСУ: ложитесь вздремнуть на 15-30 минут днем сразу же, как только возникнет такая возможность.

Если вы придерживаетесь этих правил, то уже скоро сон существенно улучшится, а вы снова вспомните о том, что такое "выспаться".

Напомним, недавно мы писали о том, к чему снятся мыши. Почитать об этом можно здесь.