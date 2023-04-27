Які продукти здатні зменшити апетит – ці аромати заберуть відчуття голоду

Продукти харчування, які знижують голод. Фото: Freepik

Медики назвали популярні продукти харчування, які лише своїм ароматом можуть зменшити почуття голоду в людини. За словами медиків, ці продукти є вдома у кожної людини, тому варто їх включити в раціон харчування, щоб не відчувати голод.

Про це повідомляє портал "Makeupandbeauty"

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М’ята

М'ята, аромат якої знижує апетит. Фото ілюстративне: Pexels

Ні для кого не секрет, що саме м’ята здатна заспокоїти людину та зміцнити її нервову систему. Крім того, цей популярний продукт здатний навіть зменшити почуття голоду у людини, адже він має досить яскраво виражений аромат.

Свіжі яблука

Яблука, які знижують почуття голоду. Фото: Pixabay

Зменшити почуття голоду також допоможуть свіжі яблука, які теж мають яскравий аромат. Медики зазначили, що найбільш ефективним буде комбінація яблучного аромату та фізичної активності.

Ваніль

Ваніль, яка за допомогою аромату знижує апетит. Фото: Pexels

Цей продукт допомагає людині розслабитися та зменшити рівень стресу свого організму. За словами медиків, ваніль відбиває у людини бажання поїсти.

Цитрусові

Цитрусові, які здатні зменшити відчуття голоду. Фото ілюстративне: Pixabay

Апельсин, грейпфрут та лимон мають в своєму складі речовини, які здатні підвищити рівень серотоніну в крові. Медики стверджують, що цей гормон здатний покращити настрій людини та зробити так, щоб вона не мала почуття голоду.

Імбир

Імбир, який своїм ароматом знижує апетит. Фото ілюстративне: Pixabay

Цей продукт теж має яскраво виражений аромат, через що він здатний прискорити обмін речовин в організмі людини та покращити її травлення. Саме через це в людини не з’являється бажання щось поїсти.

Але важливо розуміти, що кожен аромат може індивідуально впливати на організм кожної людини та не всі аромати можуть однаково знижувати апетит.

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