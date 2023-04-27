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Ароматом перебьют желание кушать: продукты, способные снизить аппетит

27 апреля 2023 21:00
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Какие продукты способны снизить аппетит – эти ароматы заберут чувство голода
Продукты питания, снижающие голод. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Медики назвали популярные продукты питания, которые только своим ароматом могут снизить чувство голода у человека. По словам медиков, эти продукты есть дома у каждого человека, поэтому следует их включить в рацион питания, чтобы не ощущать голод.

Об этом сообщает портал Makeupandbeauty.

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Мята

Мята
Мята, аромат которой снижает аппетит. Фото иллюстративное: Pexels

Ни для кого не секрет, что именно мята способна успокоить человека и укрепить его нервную систему. Кроме того, этот популярный продукт способен даже снизить чувство голода у человека, ведь он имеет достаточно ярко выраженный аромат.

Свежие яблоки

Яблоки
Яблоки, которые снижают чувство голода. Фото: Pixabay

Уменьшить чувство голода также помогут свежие яблоки, которые тоже обладают ярким ароматом. Медики отметили, что наиболее эффективной будет комбинация яблочного аромата и физической активности.

Ваниль

Ваниль
Ваниль, которая с помощью аромата снижает аппетит. Фото: Pexels

Этот продукт помогает человеку расслабиться и снизить уровень стресса своего организма. По словам медиков, ваниль отбивает у человека желание поесть.

Цитрусовые

Цитрусовые
Цитрусовые, которые способны снизить чувство голода. Фото иллюстративное: Pixabay

Апельсин, грейпфрут и лимон содержат вещества, которые способны повысить уровень серотонина в крови. Медики утверждают, что этот гормон способен улучшить настроение человека и сделать так, чтобы у него не было чувства голода.

Имбирь

Имбирь
Имбирь, который своим ароматом снижает аппетит. Фото иллюстративное: Pixabay

Этот продукт тоже имеет ярко выраженный аромат, поэтому он способен ускорить обмен веществ в организме человека и улучшить его пищеварение. Именно поэтому у человека не появляется желания что-нибудь поесть.

Но важно понимать, что каждый аромат может индивидуально влиять на организм каждого человека, и не все ароматы могут одинаково снижать аппетит.

Напомним, мы писали о том, что медики рассказали, несет ли пользу здоровью человека популярный рис.

Раньше мы рассказывали, какие полезные свойства для красоты обладают популярными яблоками.

Также мы сообщали о том, какие травяные чаи способны улучшить самочувствие человека и наиболее полезны.

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