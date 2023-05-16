Який спф краще вибрати, щоб захистити шкіру

Захист шкіри від ультрафіолетового проміння. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

До складу сонячного світла входить ультрафіолетовий спектр. Ультрафіолетові промені надають певну шкідливу дію на шкіру, від яких необхідно захищатися.

Про це розповів доктор Євген Комаровський у своєму YouTube-каналі.

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Ультрафіолетовий спектр неоднорідний, є промені спектра, а є промені спектра.

Промені спектра А — це приблизно 95% всього ультрафіолету і з ними пов'язане таке явище, як фотостаріння шкіри.

Промені спектру В — це приблизно 5% всього ультрафіолету, вони здатні викликати сонячну еритему або почервоніння шкіри, простіше кажучи — сонячний опік.

"І А спектр і В спектр здатні надавати настільки серйозну шкідливу дію на клітини шкіри, що це багаторазово збільшує ризик шкірної онкології, насамперед такого варіанту раку шкіри, як меланома. Це один з найнебезпечніших раків шкіри. Міжнародне агентство з вивчення онкологічних захворювань розглядає сонячні промені, як канцероген першого типу, тобто найнебезпечніший", — сказав лікар.

Сонцезахисні засоби. Фото: Freepik

Від сонячних променів потрібно берегти себе. Є таке поняття, як сонцезахисна поведінка, в якій сонцезахисні засоби стоять на останньому місці, а на першому місці одяг, крислаті капелюхи, сонцезахисні окуляри і знаходження в тіні.

Критерії вибору сонцезахисних засобів:

Сонцезахисні засоби мають бути широкого спектра дії, мати захист і від спектру А, і від спектра;

Сонцезахисні засоби повинні мати SPF понад 30;

Сонцезахисні засоби мають бути водостійкими;

Склад сонцезахисного засобу включає фізичні компоненти і хімічні. На сьогодні вважається золотим стандартом — це використання фізичних компонентів, оксид цинку (zink oxide) та діоксид титану (titanium dioxide);

Сонячні промені. Фото: Freepik

Форми випуску сонцезахисних засобів

Основними засобами форми випуску краще вибирати крем чи лосьйон. При використанні ж аерозолів досягти рівномірного нанесення практично неможливо.

Кількість кошти

"Щиро вам рекомендую, якщо є така можливість, купувати сонцезахисний засіб у максимальному обсязі. Я вам можу точно сказати, що спостерігаючи за батьками, які використовують ці кошти для дітей, практично завжди намагаються заощаджувати засіб. Порахувати скільки потрібно кошти досить складно, але вважається , Що для дорослої людини для одного нанесення на шкіру приблизно 35 грамів, на дитину 10-15 грамів", — сказав Євген Комаровський.

Нанесення сонцезахисного засобу Фото: Freepik

Головні рекомендації як і скільки наносити сонцезахисні засоби:

Слідкуйте за прогнозом погоди та звертайте на таку цифру як ультрафіолетовий індекс. Якщо UV індекс більше 3, то, виходячи на сонце, потрібно подумати про сонцезахисний засіб;

Крем наноситься на суху шкіру і бажано зробити мінімум за 15-25 хвилин до виходу на сонце;

Крем не наноситься раз на цілий день, його потрібно повторювати оптимально кожні 2 години;

Після виходу з води нанесення крему також треба повторювати, навіть якщо на засобі написано, що він є водостійким.

Сонцезахисна косметика та вітамін D

"Однозначно сонцезахисна косметика перешкоджає одержанню вітаміну D, але сучасна медицина не рекомендує людям та дітям у тому числі добувати вітамін D за допомогою сонця. Для цього є правильна їжа та препарати вітаміну D", — резюмував лікар.

Раніше ми писали, що лише 5% українців мають достатній рівень вітаміну D. А 95% – недостатність чи дефіцит.

Також ми писали, що у МОЗ розповіли про неочевидні симптоми раку шкіри та нагадали про основні правила перебування на сонці .