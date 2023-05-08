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У МОЗ нагадали про основні правила перебування на сонці

8 травня 2023 15:18
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Який спф потрібно наносити, під час перебування в місті
Людина засмагає на сонці. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Українськи медики нагадали, що навіть з використанням сонцезахисного крему, засмагати небезпечно. Виробництво меланіну, який відповідає за пігментацію шкіри й під час засмаги зокрема, — це спосіб тіла захиститися від пошкодження УФ-випромінюванням, про це варто пам'ятати. 

Про це повідомили в Центрі громадського здоров’я України

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"Пам’ятайте, що рак шкіри може розвинутися у людей будь-якого типу та кольору шкіри. Тому, захист від УФ-випромінювання є важливою та відповідальною задачею не лише влітку, але й протягом року. Засмагу можна зробити трохи безпечнішою, якщо перебувати на сонці протягом 15-20 хвилин щодня", — повідомили лікарі. 

Дівчина засмагає. Фото: Freepik

Якщо ви вирішили позасмагати, робіть це відповідально та дотримуйтеся наступних правил:

Одягайте головний убір

Для максимального захисту пересвідчіться, що ваш капелюх затіняє обличчя, вуха та потилицю. Уникайте солом’яних капелюшків з дірками, що пропускають сонячне світло.  

Дівчина в головному уборі. Фото: Freepik

Захищайте очі та правильно обирайте сонцезахисні окуляри

Сонячні окуляри зменшують шкідливий вплив сонця на очі. Сумлінні виробники наносять на всю продукцію маркування, що вказує на ступінь поглинання шкідливого випромінювання або категорію затемнення. Категорія 4 (UV 400) означає, що лінзи пропускають найменшу кількість світла, а 0 — найбільше. Найоптимальніший варіант — категорія 3. 

Важливо захищатися від UVA та від UVB випромінювань

Завжди використовуйте сонцезахисний крем широкого спектру з SPF 30 або вище. 

Дівчина наносить SPF на шкіру. Фото: Freepik

"Управління США з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) рекомендує, що товщина нанесення крему з SPF для ефективного захисту повинна становити 2 мг/см². Тобто потрібно щонайменше 30-35 мл засобу, щоб намастити тіло дорослої людини. Також слід не забувати про шию, скроні та вуха, адже вони потребують посиленого захисту. Наносьте крем кожні 2 год", — повідомили в МОЗ.

Пийте більше рідини, щоб уникнути зневоднення організму

Обмежуйте час перебування на сонці. Ультрафіолетове випромінювання сонця найбільш інтенсивне з 11 години ранку до 16 години вечора.

Раніше ми писали, що у МОЗ розповіли про неочевидні симптоми раку шкіри.
 

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