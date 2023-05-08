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В МОЗ напомнили об основных правилах пребывания на солнце

8 мая 2023 15:18
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Какой спф нужно наносить во время пребывания в городе
Человек загорает на солнце. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Украинские медики напомнили, что даже с использованием солнцезащитного крема загорать опасно. Производство меланина, отвечающего за пигментацию кожи и во время загара в частности, — это способ тела защититься от повреждения УФ-излучением, об этом следует помнить.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Украины.

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"Помните, что рак кожи может развиться у людей любого типа и цвета кожи. Поэтому защита от УФ-излучения является важной и ответственной задачей не только летом, но и в течение года. Загар можно сделать немного безопаснее, если находиться на солнце в течение 15-20 минут каждый день", — сообщили врачи.

Девушка загорает. Фото: Freepik

Если вы решили позагорать, делайте это ответственно и соблюдайте следующие правила:

Надевайте головной убор

Для максимальной защиты убедитесь, что ваша шляпа затеняет лицо, уши и затылок. Избегайте соломенных шляпок с дырками, пропускающими солнечный свет.

Девушка в головном уборе. Фото: Freepik

Защищайте глаза и правильно выбирайте солнцезащитные очки

Солнечные очки уменьшают вредное воздействие на глаза. Добросовестные производители наносят на всю продукцию маркировки, указывающую на степень поглощения вредного излучения или категорию затемнения. Категория 4 (UV 400) означает, что линзы пропускают наименьшее количество света, а 0 — наибольшее. Самый оптимальный вариант — категория 3.

Важно защищаться от UVA и от UVB излучений

Всегда используйте солнцезащитный крем широкого спектра SPF 30 или выше.

Девушка наносит SPF на кожу. Фото: Freepik

"Управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) рекомендует, что толщина нанесения крема из SPF для эффективной защиты должна составлять 2 мг/см². То есть нужно не менее 30-35 мл средства, чтобы смазать тело взрослого человека. Также следует не забывать о шее, висках и ушах, ведь они нуждаются в усиленной защите. Наносите крем каждые 2 часа", — сообщили в МОЗ. 

Пейте больше жидкости, чтобы избежать обезвоживания организма

Ограничивайте время пребывания на солнце. Ультрафиолетовое излучение солнца наиболее интенсивно с 11 часов утра до 16 часов вечера.

Ранее мы писали, что в МОЗ рассказали о неочевидных симптомах рака кожи.
 

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