Какой спф лучше выбрать, чтобы защитить кожу

Защита кожи от ультрафиолетовых лучей. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

В состав солнечного света входит ультрафиолетовый спектр. Ультрафиолетовые лучи оказывают определенное повреждающее действие на кожу, от которых необходимо защищаться.

Об этом рассказал доктор Евгений Комаровский в своем YouTube-канале.

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Ультрафиолетовый спектр неоднородный, есть лучи спектра А, а есть лучи спектра В.

Лучи спектра А — это примерно 95% всего ультрафиолета и с ними связано такое явление, как фотостарение кожи.

Лучи спектра В — это примерно 5% всего ультрафиолета, они способны вызывать солнечную эритему или покраснение кожи, проще говоря — солнечный ожог.

"И А спектр и В спектр способны оказывать настолько серьезное повреждающее действие на клетки кожи, что это многократно увеличивает риск кожной онкологии, прежде всего такого варианта рака кожи, как меланома. Это один из самых опасных раков кожи. Международное агентство по изучению онкологических заболеваний рассматривает солнечные лучи, как канцероген первого типа, то есть самый опасный", — сказал врач.

Солнцезащитные средства. Фото: Freepik

От солнечных лучей необходимо себя беречь. Есть такое понятие, как солнцезащитное поведение, в котором солнцезащитные средства стоят на последнем месте, а на первом месте — одежда, широкополые шляпы, солнцезащитные очки и нахождение в тени.

Критерии выбора солнцезащитных средств:

Солнцезащитные средства должны быть широкого спектра действия, иметь защиту и от спектра А, и от спектра В;

Солнцезащитные средства должны иметь SPF более 30;

Солнцезащитные средства должны быть водостойкими;

Состав солнцезащитного средства включает в себя физические компоненты и химические. На сегодня считается золотым стандартом — это использование физических компонентов, оксид цинка (zink oxide) и диоксид титана (titanium dioxide);

Солнечные лучи. Фото: Freepik

Формы выпуска солнцезащитных средств

Основными средствами формы выпуска лучше выбирать крем или лосьон. При использовании же аэрозолей добиться равномерного нанесения практически невозможно.

Количество средства

"Искренне вам рекомендую, если есть такая возможность, покупать солнцезащитное средство в максимальном объеме. Я вам могу точно сказать, что наблюдая за родителями, которые используют эти средства для детей, практически всегда средство стараются экономить. Посчитать сколько нужно средства достаточно сложно, но считается, что для взрослого человека для одного нанесения на кожу примерно 35 граммов, на ребенка 10-15 граммов", — сказал Евгений Комаровский.

Нанесение солнцезащитного средства. Фото: Freepik

Главные рекомендации как и сколько наносить солнцезащитные средства:

Следите за прогнозом погоды и обращайте на такую цифру как ультрафиолетовые индекс. Если UV индекс больше 3, то выходя на солнце нужно подумать о солнцезащитном средстве;

Крем наносится на сухую кожу и желательно это сделать минимум за 15-25 минут до выхода на солнце;

Крем не наносится один раз на целый день, его нужно повторять оптимально каждые 2 часа;

После выхода из воды нанесение крема также надо повторять, даже если на средстве написано, что он водостойкий.

Солнцезащитная косметика и витамин D

"Однозначно солнцезащитная косметика препятствует получению витамина D, но современная медицина не рекомендует людям и детям в том числе добывать витамин D с помощью солнца. Для этого есть правильная еда и препараты витамина D", — резюмировал врач.

Ранее мы писали, что только 5% украинцев имеют достаточный уровень витамина D. А 95% – недостаточность или дефицит.

Также мы писали, что в МОЗ рассказали о неочевидных симптомах рака кожи и напомнили об основных правилах пребывания на солнце.