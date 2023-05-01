Возрастает ли уровень витамина D после пребывания на солнце

Большинство людей имеют дефицит витамина D. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Только 5% украинцев имеют достаточный уровень витамина D. А 95% – недостаточность или дефицит.

Об этом сообщила гинекологи Богуслава Мединская.

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"Сегодня хочу развеять мифы о морской инсоляции, роли солнца в образовании витамина, возможности покрытия его потребностей с обычной пищей, и немного о роли ожирения в дефиците", — написала врач.

№1 витамин и солнце

"Помню беременную, которая проверяла уровень витамина D после морского отдыха и была убеждена, что будет высокий уровень. Результат анализа был шокирующим: 5 нг/мл – это тяжелый дефицит (оптимальный уровень 40-60 нг/мл, минимальный – выше 30 нг/мл)", – рассказала врач.

Человек загорает на солнце. Фото: Freepik

"У меня должен быть хороший уровень витамина D, поскольку я только что приехала с моря/ я много гуляю на свежем воздухе", — частое убеждение, основанное на ложном представлении об образовании и усвоении витамина.

Действительно, один из источников его синтеза в нашем организме – ультрафиолетовое облучение. И природный его источник — солнце.

Однако врач отмечает, что должно быть выполнено много условий для того, чтобы витамин D смог синтезироваться в нашей коже:

длина волны ультрафиолетового облучения должна быть 280-315 нм. В нашей географической зоне это бывает только в период май-август;

солнце должно быть высоко в небе (11-14 час);

не применяется солнцезащитный крем;

солнце не прячется за облаками, тень человека короче самого человека

воздух чистый — при увеличении загрязненности воздуха изменяется длина ультрафиолетовой волны и не происходит синтез витамина D. Вот почему у жителей промышленных городов всегда более низкий уровень витамина D по сравнению с сельскими жителями.

Женщина наносит солнцезащитный крем. Фото: Freepik

"А теперь скажите, кто "жарится" на солнце в обеденное время (12-14 часов) и еще без солнцезащитного крема? Пребывание под палящими лучами солнца в это время быстро приведет к ожогам. Да еще и высокий риск развития грозного рака кожи – меланомы", – напомнила Богуслава Мединская.

Множество исследований доказывают, что население нашей планеты не может получить достаточного уровня витамина D только за счет инсоляции.

Недостаточность витамина D у жителей солнечной Австралии за счет постоянного использования солнцезащитных кремов (а они очень боятся меланомы) почти на таком же уровне, как и в значительно менее солнечной Украине.

"Дефицит витамина D у населения арабских стран за счет постоянного ношения закрытой одежды такой же, как у темнокожих жителей Африки за счет интенсивной пигментации кожи и пониженного поглощения ультрафиолетовых лучей малинином (чем интенсивнее пигментация, тем ниже синтез витамина D в коже). Итак, к сожалению, божья коровка, при всей доступности и бесплатности, не может нам помочь с полным обеспечением "солнечного витамина D", — добавила врач.

Витамин D в дефиците. Фото: Pexels

№2 Витамин D и продукты питания

"Витамин D же есть в продуктах. А у меня рациональное питание, хочу получать только натуральные витамины", — добавила врач.

Да, витамин D частично можно получить из продуктов, но лишь ими обеспечить достаточный уровень маловероятно.

Витамин D содержится в лососе. Фото: Pexels

Лидером по количеству витамина D является дикий лосось, почти 1000 МЕ/100 гр (где же его взять?)

искусственно выращенный лосось, который продается в наших супермаркетах, имеет в 4 раза меньшее количество витамина D – 250 МЕ/100 гр.

жир печени трески, я чайная ложка - 450 МЕ (кто это ест?)

печень трески – 800 МЕ

мидии – 320 МЕ/100 гр

консервированный тунец – 230 МЕ/100 гр

креветки – 150 МЕ/100 гр

желток яйца от курицы из птицефабрики – 30 МЕ/1 шт, а домашняя курица на свободном выпасе подарит яичко из 40 МЕ витамина D.

молоко 130 МЕ в 1 ст. Еще немного витамина добавит сливочное масло, твердые виды сыров и икра.

Стакан апельсинового сока. Фото: Pexels

Растительные продукты также содержат витамин D, но в значительно меньшей степени, чем пища животного происхождения. Стакан апельсинового сока – 150 МЕ, висняка быстрого приготовления 50 МЕ/100 гр.

Организм человека для своего правильного функционирования должен получать ежедневно профилактическую дозу витамина D 800-1000 МЕ/сутки, а беременным женщинам - 2000 МЕ/сутки.

Еще один немаловажный момент

Витамин D, который мы получаем из продуктов, должен полностью всасываться из кишечника и пройти определенное превращение в печени и почках для получения его биологически активной формы.

Если у человека есть заболевания кишечника с синдромом мальабсорбции (болезнь Крона, целиакия, перенесенные операции на кишечнике или резекция желудка), дисфункция печени (жировой гепатоз, цирроз), хронические заболевания почек – это приводит к снижению биодоступности полученного витамина D из продуктов.

Пациенты с ожирением требуют значительно большего поступления витамина D из-за того, что он депонируется (хранится) в жировой ткани.

Итак, рекомендуемый алгоритм действий следующий:

определить уровень витамина D в крови;

если есть недоступный уровень – врач подбирает необходимую дозу и определит срок употребления препарата D.

После достижения оптимального уровня витамина D с помощью препаратов – поддержание его уровня с помощью продуктов + инсоляция (насколько это возможно) или с помощью профилактической дозы препаратов (800-1000 МЕ/сут).

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