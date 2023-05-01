Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Здоров'я arrow Лише 5% українців мають достатній рівень цього важливого вітаміну arrow

Лише 5% українців мають достатній рівень цього важливого вітаміну

1 травня 2023 10:44
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Чи зростає вітамін D після перебування на сонці
Більшість людей, мають дефіцит вітаміну D. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Лише 5% українців мають достатній рівень вітаміну D. А 95% — недостатність або дефіцит.

Про це повідомила гінекологиня Богуслава Мединська.

Читайте також:

"Сьогодні хочу розвіяти міфи про морську інсоляцію, роль сонця в утворенні вітаміну, можливості покриття його потреб зі звичайною їжею, і трішки - про роль ожиріння в дефіциті", — написала лікарка. 

№ 1 вітамін та сонце 

"Пригадую вагітну, яка перевіряла рівень вітаміну D після морського відпочинку і була  переконана, що буде високий рівень. Результат аналізу був шокуючий: 5 нг/мл — це важкий дефіцит (оптимальний рівень 40-60 нг/мл, мінімальний — вище 30 нг/мл)", — розповіла лікарка. 

Людина засмагає на сонці. Фото: Freepik

"У мене повинен бути хороший рівень вітаміну D, оскільки я щойно приїхала з моря/ я багато гуляю на свіжому повітрі", — часте переконання, яке базується на хибному уявленні про утворення та засвоєння вітаміну. 

Дійсно, одне з джерел його синтезу в нашому організмі — ультрафіолетове опромінення. І природні його джерело — сонце. 

Проте лікарка зауважує, що має бути виконано багато умов для того, щоб вітамні D зміг синтезуватися в нашій шкірі: 

  • довжина хвилі ультрафіолетового опромінення повинна бути 280-315 нм. У нашій географічній зоні це буває лише в період травень-серпень;
  • сонце повинно бути високо в небі (11-14 година);
  • не застосовується сонцезахисний крем;
  • сонце не ховається за хмарами, тінь людини є коротшою за саму людину 
  • повітря чисте — при збільшенні забрудненості повітря змінюється довжина ультрафіолетової хвилі і не відбувається синтез вітаміну D. Ось чому у жителів промислових міст завжди нижчий рівень вітаміну D в порівнянні із сільськими жителями. 
Жінка наносить сонцезахисний крем. Фото: Freepik

"А тепер скажіть, хто "смажиться" на сонці в обідній час (12-14 години) та ще й без сонцезахисного крему? Перебування під палючими променями сонця в цей час швидко призведе до опіків. Та ще й високий ризик розвитку грізного раку шкіри — меланоми", — нагадала Богуслава Мединська

Безліч досліджень доводять, що населення нашої планети не може отримати достатнього рівня вітаміну D лише за рахунок інсоляції. 

Недостатність вітаміну D у жителів сонячної Австралії за рахунок постійного використання сонцезахисних кремів (а вони дуже бояться меланоми) майже на такому ж рівні, які і в значно менш сонячній Україні. 

"Дефіцит вітаміну D у населення арабських країн за рахунок постійного носіння закритого одягу такий же, як у темношкірих жителів Африки за рахунок інтенсивної пігментації шкіри та зниженого поглинання ультрафіолетового проміння малініном (чим інтенсивніша пігментація, тим ніжчий синтез вітаміну D в шкірі). Отже, на жаль, сонечко, при всій доступності та безкоштовності, не може нам допомогти із повним забезпеченням "сонячного вітаміну D", — додала лікарка. 

Вітамін D у дефіциті. Фото: Pexels

№2 Вітамін D та продукти харчування 

"Вітамін D ж є у продуктах. А у мене раціональне харчування, хочу отримувати лише натуральні вітаміни", — додала лікарка. 

Так, вітамін D частково можна отримати з продуктів, та лише ними забезпечити достатній рівень малоймовірно. 

Вітамін D міститься в лососі. Фото: Pexels

Лідером по кількості вітаміну D є дикий лосось, майже 1000 МО/100 гр (де ж його взяти?)

  • штучно вирощений лосось, який продається в наших супермаркетах, має в 4 рази меншу кількість вітаміну D — 250 МО/100 гр. 
  • жир печінки тріски, я чайна ложка — 450 МО (хто це їсть?)
  • печінка тріски — 800 МО 
  • мідії — 320 МО/100 гр 
  • консервований тунець — 230 МО/100 гр 
  • креветки - 150 МО/100 гр 
  • жовток яйця від курки з птахофабрики - 30 МО/ 1 шт, а домашня курка на вільному випасу подарує яєчко з 40 МО вітаміну D. 
  • молоко 130 МО в 1 скл. Ще трішки вітаміну додасть вершкове масло, тверді види сирів та ікра. 
Склянка апельсинового соку. Фото: Pexels

Рослинні продукти також містять вітамін D, але значно меншою мірою, ніж їжа тваринного походження. Склянка апельсинового соку — 150 МО, вісняка швидкого приготування 50 МО/ 100 гр. 

Організм людини для свого правильного функціонування повинен отримувати щоденно профілактичну дозу вітаміну D 800-1000 МО/ добу, а вагітним жінкам — 2000 МО/добу. 

Ще один важливий момент 

Вітамін D, який ми отримуємо з продуктів, повинен повністю всмоктуються з кишечника та пройти певне перетворення в печінці та нирках для отримання його біологічно активної форми. 

Якщо у людини є захворювання кишечника із синдромом мальабсорбції (хвороба Крона, целіакія, перенесені операції на кишечнику чи резекція шлунку), дисфункція печінки (жировий гепатоз, цироз), хронічні захворювання нирок — це призводить до зниження біодоступності отриманого вітаміну D з продуктів. 

Пацієнти з ожирінням потребують значно більшого надходження вітаміну D через те, що він депонується (зберігається) в жировій тканині.  

Отже, рекомендований алгоритм дій наступний: 

  • визначити рівень вітаміну D  в крові;
  • якщо є недоступний рівень — лікар підбирає необхідну дозу та визначить термін вживання препарату D. 

Після досягнення оптимального рівня вітаміну D за допомогою препаратів — підтримання його рівня за допомогою продуктів + інсоляція (наскільки це можливо) або за допомогою профілактичної дози препаратів (800-1000 МО/ добу). 

Раніше ми писали, що косметолог розповіла про шкідливі звички для шкіри.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB