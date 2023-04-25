Чи можна пити магній без призначення лікаря

Людина приймає вітаміни. Фото: Pexels

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Поговоримо про те, як правильно приймати магній, який магній має вищу біодоступність та скільки магнію нам потрібно. П'ять найголовніших питань, що треба знати, перш ніж приймати добавку магнію.

Про це повідомила дієтологиня Ольга Евміна.

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Як перевірити рівень магнію?

Напевно перше, що прийшло на думку це аналіз крові. Але аналіз крові на магній не є показовим, оскільки він не відображає запаси магнію в організмі, бо сироваткова концентрація магнію може коливатися від часу доби, або їжі, які від споживали перед тестуванням.

"Одним із найкращих способів перевірити магній є це аналіз волосся на мікроелементи. Волосся має здатність накопичувати магній та інші елементи протягом тривалого часу від 6 до 8 тижнів і тому можуть використовуватися для діагностики рівня магнію", — сказала дієтологиня.

Магній. Фото: Pexels

Скільки магнію нам потрібно?

Середній добовий рівень споживання для чоловіків становить 400 міліграмів, а для жінок 320 міліграмів. У період вагітності та лактації та в спортсменів потреби вище.

Здорова людина. Фото: Pexels

Які продукти містять магній:

У топі продуктів багатих на магній є гарбузове насіння, насіння чіа, мигдаль, шпинат та горіхи кешью. Також добрим джерелом магнію є мінеральні води з високим вмістом магнію. Така вода продається в аптеках та магазинах здорового харчування.

Який магній має вищу біодоступність?

Існує декілька форм магнію:

гліцинат магнію — буде гарним при порушенні сну та при занепокоєнні;

цитрат магнію — ця форма має м'який проносний ефект, тож сприяє гарному метаболізму;

магній малат — зменшує втому та підвищує енергію;

магній таурат — підтримує кровоносні судини;

магній L-треонат — ідеально підходить для підтримки здоров'я мозку та покращенні пам'яті.

Приймати вітаміни. Фото: Pexels

Як правильно приймати магній?

Є дослідження, що магній в маленьких дозах в кілька порцій сприяє кращому засвоєнню ніж одна велика порція. Також вітамін B6 збільшує біодоступність магнію до 60%.

Добавки магнію краще приймати з їжею, це допоможе знизити ризик розладу шлунку. Краще не приймати магній одночасно з іншими мінералами, бо це може перешкоджати їх засвоєнню.

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