Омега-3 вважається незамінним вітаміном

Євген Комаровський. Фото: Пресс служба Євгена Комаровського.

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Омега-3 жирні кислоти були відкриті рівно 100 років тому, але дослідження їх впливу на здоров'я людини активно тривають до теперішнього часу. Лікар розповів про нові факти, опубліковані зовсім недавно.

Про це розповів доктор Євген Комаровський у своєму YouTube-каналі.

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"Ми запитали PubMed, це найбільший архів наукової медичної інформації. За останні п'ять років ми виявили близько 10 тисяч досліджень присвячених Омезі-3 жирним кислотам", — зазначив доктор.

Найголовніше про омега-3: - "не замість ліків, а разом з ліками"

Дієтична добавка буде чудовим доповненням до вашого раціону, проте варто пам'ятати, що цей вітамін слугує тільки профілактично.

"Не одне дослідження на сьогоднішній день не розглядає омега-3 жирні кислоти як ліки. Це добавки до ліків. Вони впливають на організм і дуже серйозно, але їх не використовують замість ліків", — нагадав Комаровський.

Омега-3. Фото: Freepik

Жирні кислоти та здоров'я: те небагато, що ми знаємо

"Кількість омега-3 кислот в еритроцитах є більш значущим фактором, ніж рівень холестерину. Крім цього, величезна кількість досліджень вказує на чіткий взаємозв'язок між вживанням жирної риби та поширеністю серцево-судинних захворювань", — сказав лікар.

Тобто ті, хто вживає омега-3 або сорти жирної риби, найбільш захищені від проблем із серцем.

Омега-3 кислоти у дерматології

"Омега-3 жирні кислоти серйозно впливають на стан шкіри, їх дефіцит різко підвищує чутливість шкіри до дії ультрафіолетового опромінення. При лікуванні акне використовують препарати, які називаються ретиноїди. Це певні препарати, родичі вітаміну А. Але ці препарати мають досить багато побічних ефектів. Багато досліджень доводять, що дефіцит омега-3 збільшує ймовірність побічних ефектів", — додав лікар.

Якщо ви страждаєте на сухість шкіри, омега-3 буде додатково живити епідерміс.

Гарна шкіра. Фото: Freepik

Омега-3 при прикордонному розладі особистості

Є дослідження в галузі психотерапії, що розповідає про те, наскільки великий вплив омега-3 кислот при такому стані, як прикордонний розлад особистості.

"Це досить поширена проблема, коли людина має перепади настрою, панічні розлади, епізодичні депресії. У комплексній терапії дуже бажано використати омега-3", — пояснив Комаровський.

Омега-3 та остеоартрит

"Дефіцит омега-3 кислот прискорює процеси руйнування хряща. Тому людям похилого віку з остеоартритом омега-3 кислоти однозначно корисні", — сказав лікар.

Омега-3 та схуднення

Ще одне дослідження стосується тих, хто стежить за своєю фігурою та безпосередньо вагою.

"Всі дієти для схуднення стають більш ефективними, якщо в раціоні є достатня кількість омега-3 жирних кислот", — нагадав Комаровський.

Здоровий спосіб життя. Фото: Freepik

Омега-3 при старінні

У літньому віці дефіцит омега-3 помітно зростає.

"Дефіцит омега-3 у людей похилого віку прискорює когнітивних розладів і збільшує ризик виникнення деменції", — резюмував лікар.

Омега-3 для людей похилого віку. Фото: Freepik

Раніше ми писали, що Комаровський розповів про збудників, які викликають гайморит, однією з причин може бути навіть алергія.