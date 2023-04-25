Омега-3 считается незаменимым витамином

Евгений Комаровский. Фото: Прес служба Евгения Комаровского.

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Омега-3 жирные кислоты были открыты ровно 100 лет назад, но исследования их влияния на здоровье человека, активно продолжаются до настоящего времени. Врач рассказал про новые факты опубликованные совсем недавно.

Об этом рассказал доктор Евгений Комаровский в своем YouTube-канале.

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"Мы сделали запрос в PubMed, это самый большой архив научной медицинской информации. За пять последний лет мы обнаружили около 10 тысяч исследований посвященных Омеге-3 жирным кислотам", — отметил доктор.

Самое главное про омега-3: — "не вместо лекарств, а вместе с лекарствами"

Диетическая добавка будет отличным дополнением к вашему рациону, однако следует помнить, что этот витамин служит только профилактически.

"Не одно исследование на сегодняшний день не рассматривает омега-3 жирные кислоты, как лекарство. Это добавки к лекарствам. Они влияют на организм, и очень серьезно, но их не используют вместо лекарств", — напомнил Комаровский.

Омега-3. Фото: Freepik

Жирные кислоты и здоровье: то немногое, что мы знаем

"Количество омега-3 кислот в эритроцитах является фактором более значимым, чем уровень холестерина. Кроме этого огромное количество исследований указывает на четкую взаимосвязь между употреблением жирной рыбы и распространенностью сердечно-сосудистых заболеваний", — сказал врач.

То есть те, кто употребляет омега-3 либо сорта жирной рыбы, более защищены от проблем с сердцем.

Омега-3 кислоты в дерматологии

"Омега-3 жирные кислоты серьезно влияют на состояние кожи, их дефицит резко повышает чувствительность кожи к повреждающему действию ультрафиолетового облучения. При лечении акне используются препараты, которые называются ретиноиды. Это определенные препараты, родственники витамина А. Но у этих препаратов достаточно большое количество побочных эффектов. Множество исследований доказывает, что дефицит омега-3 увеличивает вероятность побочных эффектов", — добавил врач.

Если вы страдаете сухостью кожи, омега-3 будет дополнительно питать эпидермис.

Красивая кожа. Фото: Freepik

Омега-3 при пограничном расстройстве личности

Есть исследование из области психотерапии рассказывающее о том, насколько велико влияние омега-3 кислот при таком состоянии, как пограничное расстройство личности.

"Это достаточно распространенная проблема, когда у человека есть перепады настроения, панические расстройства, эпизодические депрессии. В комплексной терапии очень желательно использовать омега-3", — пояснил Комаровский.

Омега-3 и остеоартрит

"Дефицит омега-3 кислот ускоряет процессы разрушения хряща. Поэтому пожилым людям с остеоартритом омега-з кислоты однозначно полезны", — сказал доктор.

Омега-3 и похудение

Еще одно исследование касается тех, кто следит за своей фигурой и непосредственно весом.

"Все диеты для похудения становятся более эффективными, если в рационе присутствует достаточное количество омега-3 жирных кислот", — напомнил Комаровский.

Здоровый образ жизни. Фото: Freepik

Омега-3 при старении

В пожилом возрасте дефицит в омега-3 заметно возрастает.

"Дефицит омега-3 у пожилых людей ускоряет появление когнитивных расстройств и увеличивает риск возникновения деменции", — резюмировал доктор.

Омега-3 для пожилых людей. Фото: Freepik

Ранее мы писали, что Комаровский рассказал о возбудителях, вызывающих гайморит, одной из причин может быть даже аллергия.