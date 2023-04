Оливковое масло является хорошей профилактикой многих заболеваний

Оливковое масло полезно для здоровья. Фото: Pexels

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Все знают о пользе оливкового масла. Однако не все знают, что это хороший помощник по профилактике многих заболеваний.

Об этом сообщил сайт №1 в мире по питанию и один из ведущих сайтов о еде в США Eat This, Not That.

Читайте также:

Преимущества употребления оливкового масла

За что можно не любить оливковое масло? От уникального аромата до насыщенного вкуса оливковое масло является уместным дополнением ко многим блюдам. Но многие могут не осознавать, что оливковое масло — это не просто вкусная добавка к салатам и мясу. Это масло имеет уникальные преимущества для здоровья, с которыми другие масла не могут сравниться.

Оливки и оливковое масло. Фото: Pexels

Оливковое масло богато жирами — но пусть вас это не пугает! Хотя потребление определенных жиров, таких как насыщенные и трансжиры, связано с нежелательными последствиями для здоровья (вспомните о повышенном риске сердечных заболеваний), потребление более здоровых жиров может иметь удивительные преимущества.

Снижен риск развития болезни Альцгеймера

Существует много факторов, влияющих на риск развития болезни Альцгеймера, причем некоторые из них не зависят от вас, но употребление антиоксиданта, содержащегося в оливковом масле под названием олеокантал, может оказать положительное влияние. Оливковое масло, в частности его фенолы, может быть ответственным за благоприятное влияние на здоровье мозга.

Улучшение зрения

Макулярная дегенерация возникает, когда повреждается часть сетчатки, которая называется макулой. Это состояние может повлечь за собой нечеткость или искажение зрения. В некоторых случаях люди с макулярной дегенерацией могут видеть пятна. Данные показывают, что диеты, богатые продуктами, содержащими жирные кислоты омега-3, такие как оливковое масло, защищают от дегенерации желтого пятна лучше, чем остальные диеты.

Оливковое масло при подготовке. Фото: Pexels

Одно исследование показало, что регулярное употребление оливкового масла связано с защитным эффектом относительно поздней макулодистрофии среди пожилых людей.

Улучшение работы кишечника

Жить с запорами мягко говоря некомфортно. Употребление оливкового масла может помочь людям, страдающим запорами, почувствовать более мягкий стул и, таким образом, легче опорожняться. Установлено, что употребление оливкового масла столь же эффективно, как и минеральное масло, для облегчения запоров. К тому же она может быть гораздо вкуснее.

Уменьшение риска инсульта

В одном исследовании, в котором приняли участие 841 000 человек, оливковое масло оказалось единственным источником мононенасыщенных жиров, связанным со снижением риска инсульта.

Оливковое дерево. Фото: Pexels

Уменьшение риска сердечных заболеваний

Болезни сердца — еще один огромный фактор риска для американцев. По состоянию на 2018 год было собрано достаточное количество доказательств того, что потребление оливкового масла может снизить риск развития этого заболевания, чтобы Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов выдало квалифицированное заявление о медицинских показаниях, что подтверждает эту связь.

Различные виды масел. Фото: Pexels

Потребление олеиновой кислоты, содержащейся в пищевых маслах, таких как оливковое, подсолнечное или рапсовое, может снизить риск развития ишемической болезни сердца.

Уменьшение активности ревматоидного артрита

Ревматоидный артрит – это аутоиммунное воспалительное заболевание, вызывающее болезненные отеки в определенных частях тела. Данные свидетельствуют, что употребление оливкового масла может привести к уменьшению воспаления у людей с ревматоидным артритом, а, следовательно, и к уменьшению боли.

Оливковое масло в салате. Фото: Pexels

Помогает поддержать фертильность

То, что вы едите, вполне может играть определенную роль в вашей фертильности, если вы пытаетесь зачать ребенка. Многие исследования показывают, что как мужчины, так и женщины, придерживающиеся средиземноморской диеты, богатой оливковым маслом, могут иметь больше шансов забеременеть.

Масло и розмарин. Фото: Pexels

Снижение риска развития диабета

Употребление оливкового масла связано с положительным влиянием на уровень сахара в крови. А данные свидетельствуют о том, что соблюдение средиземноморской диеты, богатой оливковым маслом, приводит к снижению риска развития диабета 2 типа.

Оливковое масло на хлебе. Фото: Pexels

Укрепление костей

Хотя богатые кальцием продукты, такие как молоко и тофу, являются отличными продуктами для поддержания здоровья костей, включение оливкового масла в свой рацион может стать отличным дополнением к диете, способствующей укреплению костной ткани. В одном небольшом исследовании было обнаружено, что употребление оливкового масла приводит к улучшению минеральной плотности костной ткани у женщин. Звучит как идеальная причина, чтобы добавить немного оливкового масла в свой рацион.

Оливковое масло первого холодного отжима. Фото: Pexels

Устранение бактерий, которые могут вызвать язву желудка

H. Pylori – это тип бактерий, которые могут вызвать язву желудка. Данные свидетельствуют, что ежедневное употребление 30 г (или двух столовых ложек) оливкового масла первого холодного отжима может устранить инфекцию H. pylori всего за две недели.

Приготовление еды с оливковым маслом. Фото: Pexels

Ранее мы писали, что врач рассказал о надежном способе повысить уровень "хорошего" холестерина.