Діабет вважається небезпечним захворюванням, яке потребує постійного контролю

Відсутність симптомів діабету другого типу робить його особливо небезпечним захворюванням: Фото Google

Для діабету першого типу, який становить лише близько 8% всіх випадків, характерні такі симптоми, як спрага, рясне сечовипускання, ненавмисна втрата ваги. Але діабет другого типу набагато поширеніший і часто протікає безсимптомно і може бути виявлений лише випадково під час скринінгу або, наприклад, при тестуванні перед операціями.

Про це повідомили видання The Guardian та The Washington Post.

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"Відсутність симптомів робить його особливо згубним захворюванням, оскільки організм може зазнавати руйнації протягом багатьох років, не підозрюючи про наявність діабету. Це призводить до іншого основного способу виявлення захворювання, а саме до проблем із вже пошкодженими тканинами, такими як очі, нерви, нирки або судинна система. На той час ці зміни можуть бути незворотними. Відсутність симптомів, на жаль, не відкидає можливості діабету", — написали в The Guardian.

Цукровий діабет — це стан, при якому рівень цукру в крові надто високий: Фото Google

При діабеті першого типу підшлункова залоза виробляє мало чи зовсім не виробляє інсулін, а діабету другого типу організм перестає правильно реагувати на інсулін.

При обох типах підвищений рівень цукру в крові може завдати шкоди організму, призвести до серцевих захворювань, проблем з нирками, нервами і навіть сліпотою.

"Зниження ваги — навіть на 5-10 відсотків – може покращити рівень цукру в крові та зменшити потребу в ліках для лікування діабету 2 типу. Більш радикальні зміни способу життя — перегляд раціону харчування та збільшення фізичних навантажень - і операція зі зниження ваги (баріатрична) можуть знизити вагу і призвести до обігу діабету 2 типу для деяких людей", — йдеться в публікації The Washington Post.

Діабет другого типу можна вилікувати без ліків

Діабет 1 типу, викликаний аутоімунною реакцією проти частини підшлункової залози, не можна звернути назад вилікувати — хоча вчені працюють над ліками. Діабет 2 типу іноді можна вилікувати навіть без ліків.

Проведене у Великій Британії дослідження, відоме як Клінічне випробування ремісії діабету (DiRECT), показало, що пацієнти можуть знизити рівень цукру в крові нижче діабетичного, причому близько третини пацієнтів зберігають цей контроль протягом як мінімум двох років без ліків.

Дієта на 800 калорій на день для людей з діабетом 2 типу: Фото Google

Від учасників дослідження була потрібна рішучість, на початку всі ліки від діабету припинялися, а харчування замінювалося суворою дієтою на 800 калорій на день, що складається в основному з корисних коктейлів. Потім до раціону поступово вводилася нормальна їжа, а для підтримки зниження ваги пацієнтам допомагали дієтологи, медсестри та індивідуальні робочі зошити.

"Середземноморська дієта має, мабуть, найпереконливіші довгострокові наукові дані, що підтверджують її застосування при діабеті 2 типу. Рослинні та вегетаріанські дієти також довели свою ефективність для профілактики та лікування діабету 2 типу. Низьковуглеводні дієти (включаючи "кето") та переривчасте голодування мають менше наукових даних, але деяким вони допомагають - ці варіанти слід обговорити з дієтологом або лікарем", — повідомили The Washington Post.

Раніше ми писали, чи можна людині з діабетом пити алкоголь. Американська кардіологічна асоціація оприлюднила результати першого великомасштабного дослідження, яке відповідає.