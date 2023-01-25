Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Здоров'я arrow Відчуваєте невгамовний голод? Лікарі назвали дев'ять симптомів діабету, які часто ігнорують arrow

Відчуваєте невгамовний голод? Лікарі назвали дев'ять симптомів діабету, які часто ігнорують

25 січня 2023 22:36
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Симптоми цукрового діабету, які часто ігнорують — лікарі назвали дев'ять ознак
Варто звернути увагу на такі симптоми й піти до лікаря
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

Одною з найпідступніших хвороб є цукровий діабет другого типу, оскільки часто протікає практично безсимптомно. А деякі ознаки люди просто ігнорують й списують на поганий день. Але тим часом захворювання вражає організм й практично безповоротно знищує здоров'я. 

На які дев'ять симптомів варто звернути увагу розповіли лікарі медичного центру Аltero. 

Читайте також:

Що треба знати про цукровий діабет 

Цукровий діабет — це хронічне захворювання, при якому підшлункова залоза не виробляє достатньої кількості інсуліну (гормону, який регулює рівень цукру (глюкози) у крові) або ж організм не може ефективно використовувати вироблений інсулін.

Як зазначає Центр громадського здоров'я МОЗ України, є три основні типи цукрового діабету: 

  • перший — інсулінозалежний. Виникає, коли організм не виробляє достатньо інсуліну, щоби поглинати цукор (глюкозу) зі спожитої їжі, і не може перетворити його на енергію. Є хронічним станом;
  • другий найпоширеніший. Виникає, коли організм не виробляє або не використовує інсулін повною мірою;
  • третій — гестаційний. Його діагностують у період вагітності. Хоча він може спостерігатися і протягом певного часу після народження дитини.

Вчені та медики й досі недостатньо вивчили причини виникнення цукрового діабету 1 типу, тому запобігти захворюванню майже неможливо, як і повністю вилікувати. 

Щодо цукрового діабету 2 типу, наразі відомо, що найбільшими факторами ризику є надлишкова вага, неправильне харчування, стреси та брак фізичної активності. Йому можна запобігти у 80% випадків — треба вести здоровий образ життя.  

Що треба знати про цукровий діабет

Скільки людей хворіють на діабет 

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), кількість випадків і поширеність цукрового діабету зростають протягом останніх кількох десятиліть.

Так майже 422 мільйони людей у ​​всьому світі хворіють на цукровий діабет. При цьому 1,5 мільйона смертей щороку безпосередньо пов’язані з цим захворюванням. 

Дев'ять симптомів діабету другого типу 

За словами медиків, хвороба може проявлятися такими ознаками:

  • невгамовний голод;
  • несамовита спрага;
  • втрата ваги;
  • сильно втома;
  • часте сечовипускання;
  • оніміння кінцівок;
  • розмитий зір;
  • рани, що не загоюються;
  • сеча приваблює комах. 

Зауважимо, якщо ви помітили у себе декілька симптомів не варто одразу панікувати. Найкращим рішенням буде звернутися до сімейного лікаря. Пам'ятайте, що регулярне обстеження в лікарів оберігає ваше здоров'я та допомагає запобігти важкому перебігу багатьох хвороб. 

Дев'ять симптомів діабету другого типу

Як лікують діабет другого типу 

Як і у випадку з іншими хронічними захворюваннями, краще запобігти ніж боротися з хворобою. Цукровий діабет неможливо вилікувати, лише контролювати. 

Наріжний камінь управління діабетом 2 типу — це здоровий спосіб життя, який включає здорову дієту, регулярні фізичні навантаження, відмову від паління та підтримку здорової маси тіла.

Проте з часом здорового способу життя може виявитися недостатньо для контролю рівня глюкози в крові, і людям з діабетом 2 типу може знадобитися приймати пероральні препарати. Якщо лікування одним лікарським засобом недостатньо, можуть бути призначені варіанти комбінованої терапії.

Коли пероральних препаратів недостатньо для контролю рівня глюкози в крові, людям з діабетом 2 типу можуть знадобитися ін’єкції інсуліну.

 

Нагадаємо, ми писали, чи можна людям з діабетом пити алкоголь. Американська кардіологічна асоціація оприлюднила результати першого великомасштабного дослідження, яке дає відповідь.  

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

05:50 ​​​​​​​Дніпро атакували "Шахіди": є влучання у об’єкт інфраструктури

23:58 У Німеччині палестинець напав з ножем на пасажирів поїзда, є жертви

23:33 Стало відомо, коли Франція передасть Україні обіцяні бронемашини AMX-10RC

23:20 Інтенсивність боїв зростає: у Міноборони розповіли про ситуацію біля Бахмута і Вугледара

23:13 Тарифи на водопостачання: у мерії Києва розповіли про подальшу вартість послуги

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:58 У низці областей оголосили повітряну тривогу: рф атакує дронами

Новина з відео

22:57 Зеленський про надання Україні танків: ключове тепер — швидкість та обсяг

Новина з відео

22:36 Відчуваєте невгамовний голод? Лікарі назвали дев'ять симптомів діабету, які часто ігнорують

22:30 Залужний відреагував на скандал з закупівлею продуктів для ЗСУ

22:15 Кейт Міддлтон у піджаку від Alexander McQueen зустрілась із вченими: вони дали їй поради

Новина з відео

22:57 Зеленський про надання Україні танків: ключове тепер — швидкість та обсяг

Новина з відео

22:36 Відчуваєте невгамовний голод? Лікарі назвали дев'ять симптомів діабету, які часто ігнорують

Новина з відео

21:08 Фільм "Меню": як приготувати "той самий" чизбургер, який їла Аня Тейлор-Джой

Новина з відео

18:36 ​​​​​​​Росіяни скаржаться, що командування перестало постачати окупантам навіть їжу і воду

Новина з відео

18:16 Рятувальники показали, як розбирають зруйновані багатоповерхівки на Північній Салтівці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

14:00 Гончаренко: "Треба бути якоюсь моральною потворою, щоб у час війни займатися хабарництвом"

Ексклюзив

14:00 На день треба від 5 до 10 вантажівок, яких немає: як працює Одеський гумштаб

Новина з відео

12:57 У розвідці розповіли, чи планує кремль новий наступ на Україну

Новина з відео

12:09 Нова пісня Дорофєєвої завірусилася у соцмережах напередодні прем‘єри

Новина з відео

09:25 Одеські лицарі завдали потужний удар по окупантах на Бахмутському напрямку

20:00 Чому Німеччина так довго зволікала з відправкою "Леопардів", і як Заходу дійти згоди щодо поставок зброї

Ексклюзив

19:11 "Абрамс" для України: усі деталі про постачання американських танків Києву

Новина з відео

18:16 Рятувальники показали, як розбирають зруйновані багатоповерхівки на Північній Салтівці

Ексклюзив

18:15 Як німецькі "Леопарди" допоможуть ЗСУ у звільненні окупованих територій: пояснення експерта

Ексклюзив

16:30 Пристрасті по "Леопарду": чим прославився німецький танк, і як він допоможе ЗСУ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:44 2023 стане роком хороших кліматичних змін: шість причин для майбутніх трансформацій

Ексклюзив

14:00 Гончаренко: "Треба бути якоюсь моральною потворою, щоб у час війни займатися хабарництвом"

Ексклюзив

14:00 На день треба від 5 до 10 вантажівок, яких немає: як працює Одеський гумштаб

Новина з фото

11:49 На Харківщині поліція розслідує розстріл автобусів з цивільними

08:00 Житло дорожчатиме: що відбувається з орендою та "вторинкою" і чого чекати далі

Актуальне по темі

None 25 Січень 22:57

Стало відомо, коли Франція передасть Україні обіцяні бронемашини AMX-10RC

None 25 Січень 23:13

Інтенсивність боїв зростає: у Міноборони розповіли про ситуацію біля Бахмута і Вугледара

None 25 Січень 16:47

Тарифи на водопостачання: у мерії Києва розповіли про подальшу вартість послуги

None 25 Січень 23:49

У низці областей оголосили повітряну тривогу: рф атакує дронами

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB