Симптоми цукрового діабету, які часто ігнорують — лікарі назвали дев'ять ознак

Відчуваєте невгамовний голод? Лікарі назвали дев'ять симптомів діабету, які часто ігнорують
Одною з найпідступніших хвороб є цукровий діабет другого типу, оскільки часто протікає практично безсимптомно. А деякі ознаки люди просто ігнорують й списують на поганий день. Але тим часом захворювання вражає організм й практично безповоротно знищує здоров'я.
На які дев'ять симптомів варто звернути увагу розповіли лікарі медичного центру Аltero.
-
У Німеччині палестинець напав з ножем на пасажирів поїзда, є жертви
-
Стало відомо, коли Франція передасть Україні обіцяні бронемашини AMX-10RC
-
Інтенсивність боїв зростає: у Міноборони розповіли про ситуацію біля Бахмута і Вугледара
-
Тарифи на водопостачання: у мерії Києва розповіли про подальшу вартість послуги
-
У низці областей оголосили повітряну тривогу: рф атакує дронами
-
Зеленський про надання Україні танків: ключове тепер — швидкість та обсяг
-
Відчуваєте невгамовний голод? Лікарі назвали дев'ять симптомів діабету, які часто ігнорують
-
Залужний відреагував на скандал з закупівлею продуктів для ЗСУ
-
Кейт Міддлтон у піджаку від Alexander McQueen зустрілась із вченими: вони дали їй поради
-
ФСБ планує використати кримінальних авторитетів проти України: Данілов розповів подробиці
Що треба знати про цукровий діабет
Цукровий діабет — це хронічне захворювання, при якому підшлункова залоза не виробляє достатньої кількості інсуліну (гормону, який регулює рівень цукру (глюкози) у крові) або ж організм не може ефективно використовувати вироблений інсулін.
Як зазначає Центр громадського здоров'я МОЗ України, є три основні типи цукрового діабету:
- перший — інсулінозалежний. Виникає, коли організм не виробляє достатньо інсуліну, щоби поглинати цукор (глюкозу) зі спожитої їжі, і не може перетворити його на енергію. Є хронічним станом;
- другий найпоширеніший. Виникає, коли організм не виробляє або не використовує інсулін повною мірою;
- третій — гестаційний. Його діагностують у період вагітності. Хоча він може спостерігатися і протягом певного часу після народження дитини.
Вчені та медики й досі недостатньо вивчили причини виникнення цукрового діабету 1 типу, тому запобігти захворюванню майже неможливо, як і повністю вилікувати.
Щодо цукрового діабету 2 типу, наразі відомо, що найбільшими факторами ризику є надлишкова вага, неправильне харчування, стреси та брак фізичної активності. Йому можна запобігти у 80% випадків — треба вести здоровий образ життя.
Скільки людей хворіють на діабет
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), кількість випадків і поширеність цукрового діабету зростають протягом останніх кількох десятиліть.
Так майже 422 мільйони людей у всьому світі хворіють на цукровий діабет. При цьому 1,5 мільйона смертей щороку безпосередньо пов’язані з цим захворюванням.
Дев'ять симптомів діабету другого типу
За словами медиків, хвороба може проявлятися такими ознаками:
- невгамовний голод;
- несамовита спрага;
- втрата ваги;
- сильно втома;
- часте сечовипускання;
- оніміння кінцівок;
- розмитий зір;
- рани, що не загоюються;
- сеча приваблює комах.
Зауважимо, якщо ви помітили у себе декілька симптомів не варто одразу панікувати. Найкращим рішенням буде звернутися до сімейного лікаря. Пам'ятайте, що регулярне обстеження в лікарів оберігає ваше здоров'я та допомагає запобігти важкому перебігу багатьох хвороб.
Як лікують діабет другого типу
Як і у випадку з іншими хронічними захворюваннями, краще запобігти ніж боротися з хворобою. Цукровий діабет неможливо вилікувати, лише контролювати.
Наріжний камінь управління діабетом 2 типу — це здоровий спосіб життя, який включає здорову дієту, регулярні фізичні навантаження, відмову від паління та підтримку здорової маси тіла.
Проте з часом здорового способу життя може виявитися недостатньо для контролю рівня глюкози в крові, і людям з діабетом 2 типу може знадобитися приймати пероральні препарати. Якщо лікування одним лікарським засобом недостатньо, можуть бути призначені варіанти комбінованої терапії.
Коли пероральних препаратів недостатньо для контролю рівня глюкози в крові, людям з діабетом 2 типу можуть знадобитися ін’єкції інсуліну.
Нагадаємо, ми писали, чи можна людям з діабетом пити алкоголь. Американська кардіологічна асоціація оприлюднила результати першого великомасштабного дослідження, яке дає відповідь.