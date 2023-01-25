Симптоми цукрового діабету, які часто ігнорують — лікарі назвали дев'ять ознак

Варто звернути увагу на такі симптоми й піти до лікаря

Одною з найпідступніших хвороб є цукровий діабет другого типу, оскільки часто протікає практично безсимптомно. А деякі ознаки люди просто ігнорують й списують на поганий день. Але тим часом захворювання вражає організм й практично безповоротно знищує здоров'я.

На які дев'ять симптомів варто звернути увагу розповіли лікарі медичного центру Аltero.

Що треба знати про цукровий діабет

Цукровий діабет — це хронічне захворювання, при якому підшлункова залоза не виробляє достатньої кількості інсуліну (гормону, який регулює рівень цукру (глюкози) у крові) або ж організм не може ефективно використовувати вироблений інсулін.

Як зазначає Центр громадського здоров'я МОЗ України, є три основні типи цукрового діабету:

перший — інсулінозалежний. Виникає, коли організм не виробляє достатньо інсуліну, щоби поглинати цукор (глюкозу) зі спожитої їжі, і не може перетворити його на енергію. Є хронічним станом;

другий найпоширеніший. Виникає, коли організм не виробляє або не використовує інсулін повною мірою;

третій — гестаційний. Його діагностують у період вагітності. Хоча він може спостерігатися і протягом певного часу після народження дитини.

Вчені та медики й досі недостатньо вивчили причини виникнення цукрового діабету 1 типу, тому запобігти захворюванню майже неможливо, як і повністю вилікувати.

Щодо цукрового діабету 2 типу, наразі відомо, що найбільшими факторами ризику є надлишкова вага, неправильне харчування, стреси та брак фізичної активності. Йому можна запобігти у 80% випадків — треба вести здоровий образ життя.

Скільки людей хворіють на діабет

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), кількість випадків і поширеність цукрового діабету зростають протягом останніх кількох десятиліть.

Так майже 422 мільйони людей у ​​всьому світі хворіють на цукровий діабет. При цьому 1,5 мільйона смертей щороку безпосередньо пов’язані з цим захворюванням.

Дев'ять симптомів діабету другого типу

За словами медиків, хвороба може проявлятися такими ознаками:

невгамовний голод;

несамовита спрага;

втрата ваги;

сильно втома;

часте сечовипускання;

оніміння кінцівок;

розмитий зір;

рани, що не загоюються;

сеча приваблює комах.

Зауважимо, якщо ви помітили у себе декілька симптомів не варто одразу панікувати. Найкращим рішенням буде звернутися до сімейного лікаря. Пам'ятайте, що регулярне обстеження в лікарів оберігає ваше здоров'я та допомагає запобігти важкому перебігу багатьох хвороб.

Як лікують діабет другого типу

Як і у випадку з іншими хронічними захворюваннями, краще запобігти ніж боротися з хворобою. Цукровий діабет неможливо вилікувати, лише контролювати.

Наріжний камінь управління діабетом 2 типу — це здоровий спосіб життя, який включає здорову дієту, регулярні фізичні навантаження, відмову від паління та підтримку здорової маси тіла.

Проте з часом здорового способу життя може виявитися недостатньо для контролю рівня глюкози в крові, і людям з діабетом 2 типу може знадобитися приймати пероральні препарати. Якщо лікування одним лікарським засобом недостатньо, можуть бути призначені варіанти комбінованої терапії.

Коли пероральних препаратів недостатньо для контролю рівня глюкози в крові, людям з діабетом 2 типу можуть знадобитися ін’єкції інсуліну.

Нагадаємо, ми писали, чи можна людям з діабетом пити алкоголь. Американська кардіологічна асоціація оприлюднила результати першого великомасштабного дослідження, яке дає відповідь.