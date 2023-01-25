Симптомы сахарного диабета, которые часто игнорируют — врачи назвали девять признаков

Чувствуете неуемный голод? Врачи назвали девять симптомов диабета, которые часто игнорируют
Одним из самых коварных заболеваний является сахарный диабет второго типа, поскольку часто протекает практически бессимптомно. А некоторые признаки люди просто игнорируют и списывают на плохой день. Но между тем заболевание поражает организм и практически безвозвратно уничтожает здоровье.
На какие девять симптомов стоит обратить внимание, рассказали врачи медицинского центра Аltero.
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Что нужно знать о сахарном диабете
Сахарный диабет — это хроническое заболевание, при котором поджелудочная железа не вырабатывает достаточного количества инсулина (гормона, регулирующего уровень сахара (глюкозы) в крови или организм не может эффективно использовать выработанный инсулин.
Как отмечает Центр общественного здоровья Минздрава Украины, есть три основных типа сахарного диабета:
- первый — инсулинозависимый. Возникает, когда организм не производит достаточное количество инсулина, чтобы поглощать сахар (глюкозу) из потребленной пищи, и не может превратить его в энергию. Является хроническим состоянием;
- второй самый распространенный. Возникает, когда организм не производит или не использует инсулин в полной мере;
- третий — гестационный. Его диагностируют в период беременности. Хотя он может наблюдаться и в течение некоторого времени после рождения ребенка.
Ученые и медики до сих пор недостаточно изучили причины возникновения сахарного диабета 1 типа, поэтому предотвратить заболевание почти невозможно, как и полностью вылечить.
Относительно сахарного диабета 2 типа, известно, что наибольшими факторами риска являются избыточный вес, неправильное питание, стрессы и нехватка физической активности. Его можно предотвратить в 80% случаев — нужно вести здоровый образ жизни.
Сколько людей болеют диабетом
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество случаев и распространенность сахарного диабета возрастают за последние несколько десятилетий.
Так почти 422 миллиона человек во всем мире болеют сахарным диабетом. При этом 1,5 миллиона смертей ежегодно напрямую связаны с этим заболеванием.
Девять симптомов диабета второго типа
По словам медиков, болезнь может проявляться следующими признаками:
- неуемный голод;
- сильная жажда;
- потеря веса;
- сильная усталость;
- частое мочеиспускание;
- онемение конечностей;
- размытое зрение;
- раны, не заживающие;
- моча привлекает насекомых.
Отметим, если вы заметили у себя несколько симптомов, не стоит сразу паниковать. Лучшим решением будет обратиться к семейному врачу. Помните, что регулярное обследование у врачей оберегает ваше здоровье и помогает предотвратить тяжелое течение многих болезней.
Как лечат диабет второго типа
Как и в случае с другими хроническими заболеваниями, лучше предотвратить, чем бороться с болезнью. Сахарный диабет невозможно вылечить, только контролировать.
Краеугольный камень управления диабетом 2 типа — это здоровый образ жизни, включающий здоровую диету, регулярные физические нагрузки, отказ от курения и поддержание здоровой массы тела.
Однако со временем здорового образа жизни может оказаться недостаточно для контроля уровня глюкозы в крови, и людям с диабетом 2 типа может понадобиться принимать пероральные препараты. Если лечение одним лекарственным средством недостаточно, могут быть назначены варианты комбинированной терапии.
Когда пероральных препаратов недостаточно для контроля уровня глюкозы в крови, людям с диабетом 2 типа могут потребоваться инъекции инсулина.
Напомним, мы писали, можно ли людям с диабетом пить алкоголь. Американская кардиологическая ассоциация обнародовала результаты первого крупномасштабного исследования, которое дает ответ.