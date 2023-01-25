Симптомы сахарного диабета, которые часто игнорируют — врачи назвали девять признаков

Следует обратить внимание на такие симптомы и пойти к врачу

Одним из самых коварных заболеваний является сахарный диабет второго типа, поскольку часто протекает практически бессимптомно. А некоторые признаки люди просто игнорируют и списывают на плохой день. Но между тем заболевание поражает организм и практически безвозвратно уничтожает здоровье.

На какие девять симптомов стоит обратить внимание, рассказали врачи медицинского центра Аltero.

Что нужно знать о сахарном диабете

Сахарный диабет — это хроническое заболевание, при котором поджелудочная железа не вырабатывает достаточного количества инсулина (гормона, регулирующего уровень сахара (глюкозы) в крови или организм не может эффективно использовать выработанный инсулин.

Как отмечает Центр общественного здоровья Минздрава Украины, есть три основных типа сахарного диабета:

первый — инсулинозависимый. Возникает, когда организм не производит достаточное количество инсулина, чтобы поглощать сахар (глюкозу) из потребленной пищи, и не может превратить его в энергию. Является хроническим состоянием;

второй самый распространенный. Возникает, когда организм не производит или не использует инсулин в полной мере;

третий — гестационный. Его диагностируют в период беременности. Хотя он может наблюдаться и в течение некоторого времени после рождения ребенка.

Ученые и медики до сих пор недостаточно изучили причины возникновения сахарного диабета 1 типа, поэтому предотвратить заболевание почти невозможно, как и полностью вылечить.

Относительно сахарного диабета 2 типа, известно, что наибольшими факторами риска являются избыточный вес, неправильное питание, стрессы и нехватка физической активности. Его можно предотвратить в 80% случаев — нужно вести здоровый образ жизни.

Сколько людей болеют диабетом

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество случаев и распространенность сахарного диабета возрастают за последние несколько десятилетий.

Так почти 422 миллиона человек во всем мире болеют сахарным диабетом. При этом 1,5 миллиона смертей ежегодно напрямую связаны с этим заболеванием.

Девять симптомов диабета второго типа

По словам медиков, болезнь может проявляться следующими признаками:

неуемный голод;

сильная жажда;

потеря веса;

сильная усталость;

частое мочеиспускание;

онемение конечностей;

размытое зрение;

раны, не заживающие;

моча привлекает насекомых.

Отметим, если вы заметили у себя несколько симптомов, не стоит сразу паниковать. Лучшим решением будет обратиться к семейному врачу. Помните, что регулярное обследование у врачей оберегает ваше здоровье и помогает предотвратить тяжелое течение многих болезней.

Как лечат диабет второго типа

Как и в случае с другими хроническими заболеваниями, лучше предотвратить, чем бороться с болезнью. Сахарный диабет невозможно вылечить, только контролировать.

Краеугольный камень управления диабетом 2 типа — это здоровый образ жизни, включающий здоровую диету, регулярные физические нагрузки, отказ от курения и поддержание здоровой массы тела.

Однако со временем здорового образа жизни может оказаться недостаточно для контроля уровня глюкозы в крови, и людям с диабетом 2 типа может понадобиться принимать пероральные препараты. Если лечение одним лекарственным средством недостаточно, могут быть назначены варианты комбинированной терапии.

Когда пероральных препаратов недостаточно для контроля уровня глюкозы в крови, людям с диабетом 2 типа могут потребоваться инъекции инсулина.

Напомним, мы писали, можно ли людям с диабетом пить алкоголь. Американская кардиологическая ассоциация обнародовала результаты первого крупномасштабного исследования, которое дает ответ.