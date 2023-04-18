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Ученые сообщили, что диабет второго типа может оставаться скрытым

18 апреля 2023 13:40
657593cc-dc58-4113-b491-f7a019411700 - Марина Кисадели
Диабет считается опасным заболеванием, которое требует постоянного контроля
Отсутствие симптомов у диабета второго типа делает его особенно опасным заболеванием: Фото Google
657593cc-dc58-4113-b491-f7a019411700 - Марина Кисадели

Для диабета первого типа, который составляет лишь около 8% всех случаев  характерны такие симптомы, как жажда, обильное мочеиспускание, непреднамеренная потеря веса. Но диабет второго типа гораздо более распространенный и часто протекает бессимптомно и может быть обнаружен только случайно во время скрининга или, например, при тестировании перед операциями.

Об этом сообщили издания The Guardian и The Washington Post.

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"Отсутствие симптомов делает его особенно пагубным заболеванием, поскольку организм может подвергаться разрушению в течение многих лет, не подозревая о наличии диабета. Это приводит к другому основному способу выявления заболевания, а именно к проблемам с уже поврежденными тканями, такими как глаза, нервы, почки или сосудистая система. К тому времени эти изменения могут быть необратимыми. Отсутствие симптомов, к сожалению, не исключает возможности диабета", — написали в The Guardian.

Сахарный диабет — это состояние, при котором уровень сахара в крови слишком высок: Фото Google 

При диабете первого типа поджелудочная железа вырабатывает мало или совсем не вырабатывает инсулин, а при диабете второго типа организм перестает правильно реагировать на инсулин. 

При обоих типах повышенный уровень сахара в крови может нанести вред нашему организму, привести к сердечным заболеваниям, проблемам с почками, нервами и даже слепоте.

"Снижение веса - даже на 5-10 процентов - может улучшить уровень сахара в крови и уменьшить потребность в лекарствах для лечения диабета 2 типа. Более радикальные изменения образа жизни — пересмотр рациона питания и увеличение физических нагрузок — и операция по снижению веса (бариатрическая) могут снизить вес и привести к обращению диабета 2 типа вспять для некоторых людей", — говорится в публикации The Washington Post.

Диабет второго типа можно вылечить без лекарств

Диабет 1 типа, вызванный аутоиммунной реакцией против части поджелудочной железы, нельзя обратить вспять вылечить — хотя ученые работают над лекарством. Диабет 2 типа иногда можно вылечить даже без лекарств.

Проведенное в Великобритании исследование, известное как Клиническое испытание ремиссии диабета (DiRECT), показало, что пациенты могут снизить уровень сахара в крови ниже диабетического, причем около трети пациентов сохраняют этот контроль в течение как минимум двух лет без лекарств.

Диета на 800 калорий в день для людей с диабетом 2 типа: Фото Google

От участников исследования требовалась решимость, в начале все лекарства от диабета прекращались, а питание заменялось строгой диетой на 800 калорий в день, состоящей в основном из полезных коктейлей. Затем в рацион постепенно вводилась нормальная пища, а для поддержания снижения веса пациентам помогали диетологи, медсестры и индивидуальные рабочие тетради.

"Средиземноморская диета имеет, пожалуй, самые убедительные долгосрочные научные данные, подтверждающие ее применение при диабете 2 типа. Растительные и вегетарианские диеты также доказали свою эффективность для профилактики и лечения диабета 2 типа. Низкоуглеводные диеты (включая "кето") и прерывистое голодание имеют меньше научных данных, но некоторым они помогают — эти варианты следует обсудить с диетологом или врачом", — сообщили в The Washington Post.

Раньше мы писали, можно ли людям с диабетом пить алкоголь. Американская кардиологическая ассоциация обнародовала результаты первого крупномасштабного исследования, которое дает ответ.

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