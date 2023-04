Оливкова олія є гарною профілактикою багатьох захворювань

Оливкова олія корисна для здоров'я. Фото: Pexels

Не всі знають про користь оливкової олії. Однак не всі знають, що вона чудовий помічник у профілактиці багатьох захворювань.

Про це повідомив сайт №1 у світі з харчування та один провідних сайтів про їжу в США Eat This, Not That.

Переваги вживання оливкової олії

За що можна не любити оливкову олію? Від унікального аромату до насиченого смаку, оливкова олія є доречним доповненням до багатьох страв. Але багато хто може не усвідомлювати, що оливкова олія — це не просто смачна добавка до салатів і м'яса. Ця олія має унікальні переваги для здоров'я, з якими інші олії не можуть зрівнятися.

Оливкова олія багата на жири — але нехай вас це не лякає! Хоча споживання певних жирів, таких як насичені та транс-жири, пов'язане з небажаними наслідками для здоров'я (згадайте про підвищений ризик серцевих захворювань), споживання більш здорових жирів може мати дивовижні переваги.

Знижений ризик розвитку хвороби Альцгеймера

Існує багато факторів, які впливають на ризик розвитку хвороби Альцгеймера, причому деякі з них не залежать від вас, але вживання антиоксиданту, який міститься в оливковій олії, під назвою олеокантал, може мати позитивний вплив. Оливкова олія, зокрема її феноли, може бути відповідальною за сприятливий вплив на здоров'я мозку.

Покращення зору

Макулярна дегенерація виникає, коли пошкоджується частина сітківки, яка називається макулою. Цей стан може спричинити нечіткість або спотворення зору. У деяких випадках люди з макулярною дегенерацією можуть бачити плями. Дані показують, що дієти, багаті на продукти, які містять омега-3 жирні кислоти, такі як оливкова олія, захищають від дегенерації жовтої плями краще, ніж дієти, які дотримуються більше західного стилю.

Одне дослідження показало, що регулярне вживання оливкової олії пов'язане із захисним ефектом щодо пізньої макулодистрофії серед людей похилого віку.

Покращення роботи кишківника

Жити із запорами м'яко кажучи, некомфортно. Вживання оливкової олії може допомогти людям, які страждають від закрепів, відчути м'якші випорожнення і, таким чином, легше випорожнюватися. Встановлено, що вживання оливкової олії настільки ж ефективно, як і мінеральна олія, для полегшення закрепів. До того ж, вона може бути набагато смачнішою.

Зменшення ризику інсульту

В одному дослідженні, в якому взяли участь 841 000 осіб, оливкова олія виявилася єдиним джерелом мононенасичених жирів, пов'язаним зі зниженням ризику інсульту.

Зменшення ризику серцевих захворювань

Хвороби серця — ще один величезний фактор ризику для американців. Станом на 2018 рік було зібрано достатньо доказів того, що споживання оливкової олії може знизити ризик розвитку цього захворювання, щоб Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів видало кваліфіковану заяву про медичні показання, що підтверджує цей зв'язок.

Споживання олеїнової кислоти, що міститься в харчових оліях, таких як оливкова, соняшникова або ріпакова, може знизити ризик розвитку ішемічної хвороби серця.

Зменшення активності ревматоїдного артриту

Ревматоїдний артрит — це аутоімунне запальне захворювання, яке викликає хворобливі набряки в певних частинах тіла. Дані свідчать, що вживання оливкової олії може призвести до зменшення запалення у людей з ревматоїдним артритом, а отже, можливо, і до зменшення болю.

Допомагає підтримати фертильність

Те, що ви їсте, цілком може відігравати певну роль у вашій фертильності, якщо ви намагаєтеся зачати дитину. Багато досліджень показують, що як чоловіки, так і жінки, які дотримуються середземноморської дієти, багатої на оливкову олію, можуть мати більше шансів завагітніти.

Зниження ризику розвитку діабету

Споживання оливкової олії пов'язане з позитивним впливом на рівень цукру в крові. А дані свідчать про те, що дотримання середземноморської дієти, яка багата на оливкову олію, призводить до зниження ризику розвитку діабету 2 типу.

Зміцнення кісток

Хоча багаті на кальцій продукти, такі як молоко і тофу, є чудовими продуктами для підтримки здоров'я кісток, включення оливкової олії у свій раціон може стати чудовим доповненням до дієти, що сприяє зміцненню кісткової тканини. В одному невеликому дослідженні було виявлено, що вживання оливкової олії призводить до покращення мінеральної щільності кісткової тканини у жінок. Звучить як ідеальна причина, щоб додати трохи оливкової олії в свій раціон.

Усунення бактерій, які можуть спричинити виразку шлунка

H. Pylori — це тип бактерій, які можуть викликати виразку шлунка. Дані свідчать, що щоденне вживання 30 грамів (або двох столових ложок) оливкової олії першого холодного віджиму може усунути інфекцію H. pylori всього за два тижні.

