Можно ли пить магний без назначения врача

Человек принимает витамины. Фото: Pexels

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Поговорим о том, как правильно принимать магний, какой магний имеет высшую биодоступность и сколько магния нам нужно. Пять самых главных вопросов, которые нужно знать, прежде чем принимать добавку магния.

Об этом сообщила диетология Ольга Евминова.

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Как проверить уровень магния?

Наверное, первое, что пришло в голову это анализ крови. Но анализ крови на магний не показателен, поскольку он не отражает запасы магния в организме, так как сывороточная концентрация магния может колебаться от времени суток, или пищи, которые потреблялись перед тестированием.

"Одним из лучших способов проверить магний является анализ волос на микроэлементы. Волосы способны накапливать магний и другие элементы в течение длительного времени от 6 до 8 недель и поэтому могут использоваться для диагностики уровня магния", — сказала диетолог.

Магний. Фото: Pexels

Сколько магния нужно?

Средний суточный уровень потребления для мужчин составляет 400 мг, а для женщин 320 мг. В период беременности и кормления грудью и у спортсменов потребности выше.

Здоровый человек. Фото: Pexels

Какие продукты содержат магний

В топе продуктов богатых магнием есть тыквенные семена, семена чиа, миндаль, шпинат и орехи кешью. Также хорошим источником магния есть минеральные воды с высоким содержанием магния. Такая вода продается в аптеках и магазинах здорового питания.

Какой магний имеет высокую биодоступность?

Существует несколько форм магния:

глицинат магния — будет хорош при нарушении сна и при беспокойстве;

цитрат магния — эта форма имеет мягкий слабительный эффект и способствует хорошему метаболизму;

магний малат — уменьшает усталость и повышает энергию;

магний таурат — поддерживает кровеносные сосуды;

магний L-треонат — идеально подходит для поддержания здоровья мозга и улучшения памяти.

Принимать витамины. Фото: Pexels

Как правильно принимать магний?

Есть исследование, что магний в маленьких дозах в несколько порций способствует лучшему усвоению, чем одна большая порция. Также витамин B6 увеличивает биодоступность магния до 60%.

Добавки магния лучше принимать с пищей, это поможет снизить риск расстройства желудка. Лучше не принимать магний одновременно с другими минералами, потому что это может препятствовать их усвоению.

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