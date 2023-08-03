Як прибрати головний біль без таблеток – прості, але ефективні способи

Головний біль, який можна прибрати без медичних препаратів. Фото: Freepik

Головний біль — це дуже популярна проблема, яку люди намагаються прибрати таблетками, але не завжди ліки можуть виявитися під рукою. Тому варто знати, як можна позбутися головного болю, який викликає сильний дискомфорт, без медичних препаратів.

Про це повідомляє Medical News Today.

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Дихальні вправи

Коли людина вдихає максимальний об’єм повітря, альвеоли, які у неї в легенях, повністю заповнюються. Після цього вони подають сигнал до мозку про те, що в організмі вже є важливий компонент. Через це організм відчуває себе в безпеці, а біль поступово минає.

Дихальні вправи, якими можна прибрати головний біль. Фото: Freepik

Щоб правильно дихати, варто сісти або зручно стати, потім відвести лікті назад таким чином, щоб розкрити свою грудну клітку. Після цього варто глибоко вдихнути носом та затримати дихання на п’ять секунд. Наприкінці просто треба видихнути спокійно через ніс.

Сеанс ароматерапії

Головний біль допоможуть прибрати ефірні масла з евкаліпту, розмарину, лаванди, м’яти та ромашки. Варто лише нанести декілька крапель на кінчики пальців, після чого цими пальцями зробити масаж у слабких місцях. Результат можна відчути вже за декілька хвилин.

Ароматерапія, яка допомагає прибрати головний біль. Фото: Freepik

Точковий масаж голови

З головним болем також допоможе впоратися масаж точок голови, які є найчутливішими. М’якими рухами варто трохи розім’яти точки між та під бровами, а також у районі перенісся, легко натискаючи на ці місця. Вкінці можна розім’яти навколо носа та задню частину голови за вухами.

Точковий масаж голови, який здатний позбавити головного болю. Фото: Freepik

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