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Це може вам нашкодити! Чому медики забороняють ходити вночі в туалет

1 серпня 2023 21:15
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Чому не можна ходити в туалет посеред ночі – це може нашкодити
Чоловік, який ходить в туалет. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Медики розповіли про те, чому ходіння в туалет посеред ночі є дуже шкідливим для здоров'я людини. За їхніми словами, робити це категорично не можна, адже при підйомі з ліжка можна дуже нашкодити собі та прискорити пульс. 

Новини.LIVE пояснює, чому категорично не можна ходити в туалет посеред ночі.

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Багато людей на світі дуже часто прокидається посеред ночі, щоб сходити в туалет, випити склянку води або щось з’їсти. Втім, медики зазначають, що прокидатися посеред ночі для таких цілей категорично забороняється. 

Чому не можна ходити в туалет вночі?

У багатьох випадках організм людини може дотерпіти до ранку без ходіння в туалет, якщо, звичайно, вона не випила багато рідини на ніч або в неї немає проблем зі здоров’ям. Тому краще лягти зручніше та знову постаратися заснути.

Девушка, которая проснулась ночью
Дівчина, яка прокинулася вночі. Фото: Freepik

Медики зазначають, що вночі в організмі людини уповільнюються всі процеси, а частота серцебиття становить приблизно 60 ударів за хвилину. Коли людина піднімається з ліжка, в неї частішає пульс, а коли вона починає щось робити, частота серцебиття активується ще більше.

А якщо людина ще й вмикає світло, її організм починає сприймати це як сигнал до переходу від сну до неспання. Тому, щоб заснути, організм вимушений знову проходити весь час уповільнення всіх процесів, на що витрачається багато часу.

Мужчина, который уснул ночью
Чоловік, який заснув уночі. Фото: Freepik

Що радять медики?

Фахівці стверджують, що можна не вмикати світло або залишати одне око закритим, щоб не дати організму сигнал для пробудження. 

Нагадаємо, ми писали про те, чому медики категорично не радять вживати жувальну гумку. 

Раніше ми розповідали про те, що дієтологи пояснили, чому категорично не можна вживати яйця. 

Також ми повідомляли про те, що медики пояснили, чи можна насправді захворіти від кондиціонера.

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