Почему нельзя ходить в туалет посреди ночи – это может навредить

Это может вам навредить! Почему медики запрещают ходить ночью в туалет
Медики рассказали о том, почему хождение в туалет посреди ночи очень вредно для здоровья человека. По их словам, делать это категорически нельзя, ведь при подъеме с кровати можно очень навредить себе и ускорить пульс.
Новини.LIVE объясняют, почему категорически нельзя ходить в туалет посреди ночи.
Многие люди на свете очень часто просыпаются посреди ночи, чтобы сходить в туалет, выпить стакан воды или что-то съесть. Впрочем, медики отмечают, что просыпаться ночью для таких целей категорически запрещается.
Почему нельзя ходить в туалет ночью?
Во многих случаях организм человека может дотерпеть до утра без хождения в туалет, если, конечно, он не выпил много жидкости на ночь или у него нет проблем со здоровьем. Поэтому лучше лечь удобнее и снова постараться уснуть.
Медики отмечают, что ночью в организме человека замедляются все процессы, а частота сердцебиений составляет около 60 ударов в минуту. Когда человек встает с постели, у него учащается пульс, а когда он начинает что-то делать, частота сердцебиения активируется еще больше.
А если человек еще и включает свет, его организм начинает воспринимать это как сигнал к переходу от сна к бодрствованию. Поэтому, чтобы уснуть, организм вынужден снова проходить все время замедления всех процессов, на что уходит много времени.
Что советуют медики?
Специалисты утверждают, что можно не включать свет или оставлять один глаз закрытым, чтобы не дать организму сигнал для пробуждения.
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