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Это может вам навредить! Почему медики запрещают ходить ночью в туалет

1 августа 2023 21:15
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Почему нельзя ходить в туалет посреди ночи – это может навредить
Мужчина, который ходит в туалет. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Медики рассказали о том, почему хождение в туалет посреди ночи очень вредно для здоровья человека. По их словам, делать это категорически нельзя, ведь при подъеме с кровати можно очень навредить себе и ускорить пульс.

Новини.LIVE объясняют, почему категорически нельзя ходить в туалет посреди ночи.

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Многие люди на свете очень часто просыпаются посреди ночи, чтобы сходить в туалет, выпить стакан воды или что-то съесть. Впрочем, медики отмечают, что просыпаться ночью для таких целей категорически запрещается.

Почему нельзя ходить в туалет ночью?

Во многих случаях организм человека может дотерпеть до утра без хождения в туалет, если, конечно, он не выпил много жидкости на ночь или у него нет проблем со здоровьем. Поэтому лучше лечь удобнее и снова постараться уснуть.

Девушка, которая проснулась ночью
Девушка, которая проснулась ночью. Фото: Freepik

Медики отмечают, что ночью в организме человека замедляются все процессы, а частота сердцебиений составляет около 60 ударов в минуту. Когда человек встает с постели, у него учащается пульс, а когда он начинает что-то делать, частота сердцебиения активируется еще больше.

А если человек еще и включает свет, его организм начинает воспринимать это как сигнал к переходу от сна к бодрствованию. Поэтому, чтобы уснуть, организм вынужден снова проходить все время замедления всех процессов, на что уходит много времени.

Мужчина, который заснул ночью
Человек, который заснул ночью. Фото: Freepik

Что советуют медики?

Специалисты утверждают, что можно не включать свет или оставлять один глаз закрытым, чтобы не дать организму сигнал для пробуждения.

Напомним, мы писали о том, почему медики категорически не советуют употреблять жевательную резинку.

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