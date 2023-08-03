Как убрать головную боль без таблеток – простые, но эффективные способы

Головная боль, которую можно убрать без медицинских препаратов. Фото: Freepik

Головная боль — это очень популярная проблема, которую люди пытаются убрать таблетками, но не всегда лекарство может оказаться под рукой. Поэтому следует знать, как можно избавиться от головной боли, которая вызывает сильный дискомфорт, без медицинских препаратов.

Об этом сообщает Medical News Today.

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Дыхательные упражнения

Когда человек вдыхает максимальный объем воздуха, находящиеся в легких альвеолы полностью заполняются. После этого они подают сигнал в мозг о том, что в организме уже есть важный компонент. Поэтому организм чувствует себя в безопасности, а боль постепенно проходит.

Дыхательные упражнения, которыми можно убрать головную боль. Фото: Freepik

Чтобы правильно дышать, следует сесть или удобно встать, затем отвести локти назад таким образом, чтобы раскрыть свою грудную клетку. После этого следует глубоко вдохнуть и задержать дыхание на пять секунд. В конце просто нужно выдохнуть спокойно через нос.

Сеанс ароматерапии

Головные боли помогут убрать эфирные масла из эвкалипта, розмарина, лаванды, мяты и ромашки. Следует только нанести несколько капель на кончики пальцев, после чего этими пальцами сделать массаж в слабых местах. Результат можно почувствовать уже через несколько минут.

Ароматерапия, помогающая убрать головную боль. Фото: Freepik

Точечный массаж головы

С головной болью также поможет справиться массаж самых чувствительных точек головы. Мягкими движениями следует немного размять точки между и под бровями, а также в районе переносицы, легко нажимая на эти места. В конце можно размять вокруг носа и заднюю часть головы за ушами.

Точечный массаж головы, способный избавить от головной боли. Фото: Freepik

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