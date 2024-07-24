Який інертний газ викликає рак легенів — відповідь вчених

Вбивця без смаку та запаху — цей газ може спричинити рак легенів
Рак легень — загальна назва групи злоякісних пухлин, які виникають з епітелію бронхів або легенів. Викликати це небезпечне захворювання може не лише куріння тютюну.
Про це йдеться у звіті ВООЗ.
Групи ризику
- Куріння сигарет. Найбільший фактор ризику розвитку раку легенів. Підраховано, що до 90% діагнозів раку легенів етіологічно пов’язані з курінням.
- Пасивне куріння. Вдихання тютюнового диму в навколишньому середовищі є третьою найпоширенішою причиною раку легенів.
- Інші фактори. Миш’як, азбест, вплив радіації, забруднення повітря, туберкульоз.
Вплив радону
Другим найпоширенішим фактором розвитку раку легенів є природний інертний радіоактивний газ радон, який не має смаку та запаху. За різними оцінками, він є причиною від 3 до 14% випадків онкозахворювання.
Радон вважається одним з найнебезпечніших радіоактивних елементів, позаяк через газоподібний стан він завжди присутній в атмосфері у невеликій кількості й може проникати безпосередньо в тіло при диханні. При цьому він є сильним альфа-випромінювачем.
Газ утворюється під землею, при розпаді порід, що містять радіоактивні елементи. Він може потрапляти до приміщень з водою, наприклад, з артезіанських свердловин, з природним газом.
Може утворюватися безпосередньо у стінах, якщо при виготовленні будівельних матеріалів не були дотримані правила безпеки. При чому на нижчих поверхах будівель концентрація радону зазвичай вища.
Також цей газ накопичується у приміщеннях з поганою вентиляцією.
Симптоми раку легенів
- Постійний кашель.
- Біль у грудях під час кашлю та дихання.
- Задишка.
- Свистяче дихання.
- Кашель з кров’ю.
- Постійне відчуття сильної втоми.
- Втрата ваги без відомої причини від 5% та більше на місяць.
- Рецидивні пневмонії.
- Збільшені лімфатичні вузли усередині грудної клітки у ділянці між легенями.
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