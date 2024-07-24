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Вбивця без смаку та запаху — цей газ може спричинити рак легенів

24 липня 2024 23:00
Олександр Мунтян - Редактор
Який інертний газ викликає рак легенів — відповідь вчених
Біль у грудях — симптом раку легенів. Фото: health.com
Олександр Мунтян - Редактор

Рак легень — загальна назва групи злоякісних пухлин, які виникають з епітелію бронхів або легенів. Викликати це небезпечне захворювання може не лише куріння тютюну.

Про це йдеться у звіті ВООЗ.

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Групи ризику

  • Куріння сигарет. Найбільший фактор ризику розвитку раку легенів. Підраховано, що до 90% діагнозів раку легенів етіологічно пов’язані з курінням.
  • Пасивне куріння. Вдихання тютюнового диму в навколишньому середовищі є третьою найпоширенішою причиною раку легенів.
  • Інші фактори. Миш’як, азбест, вплив радіації, забруднення повітря, туберкульоз.

Вплив радону

Другим найпоширенішим фактором розвитку раку легенів є природний інертний радіоактивний газ радон, який не має смаку та запаху. За різними оцінками, він є причиною від 3 до 14% випадків онкозахворювання.

Радон вважається одним з найнебезпечніших радіоактивних елементів, позаяк через газоподібний стан він завжди присутній в атмосфері у невеликій кількості й може проникати безпосередньо в тіло при диханні. При цьому він є сильним альфа-випромінювачем.

Газ утворюється під землею, при розпаді порід, що містять радіоактивні елементи. Він може потрапляти до приміщень з водою, наприклад, з артезіанських свердловин, з природним газом.

Може утворюватися безпосередньо у стінах, якщо при виготовленні будівельних матеріалів не були дотримані правила безпеки. При чому на нижчих поверхах будівель концентрація радону зазвичай вища.

Також цей газ накопичується у приміщеннях з поганою вентиляцією.

 

Вбивця без смаку та запаху — цей газ може викликати рак легенів - фото 1
Фото: iqair.com

Симптоми раку легенів

  • Постійний кашель.
  • Біль у грудях під час кашлю та дихання.
  • Задишка.
  • Свистяче дихання.
  • Кашель з кров’ю.
  • Постійне відчуття сильної втоми.
  • Втрата ваги без відомої причини від 5% та більше на місяць.
  • Рецидивні пневмонії.
  • Збільшені лімфатичні вузли усередині грудної клітки у ділянці між легенями.

Раніше ми писали, що надмірна сіль може спричинити рак шлунку. Також повідомляли, які продукти несуть високий ризик раку.

рак куріння вчені газ онкозахворювання легені онкологія

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