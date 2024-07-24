Какой инертный газ вызывает рак легких — ответ ученых

Убийца без вкуса и запаха — этот газ может вызвать рак легких
Рак легких — общее название группы злокачественных опухолей, возникающих из эпителия бронхов или легких. Вызвать это опасное заболевание может не только курение табака.
Об этом говорится в отчете ВОЗ.
Группы риска
- Курение сигарет. Наибольший фактор риска развития рака легких. Подсчитано, что до 90% диагнозов рака легких этиологически связаны с курением.
- Пассивное курение. Вдыхание табачного дыма в окружающей среде является третьей наиболее распространенной причиной рака легких.
- Прочие факторы. Мышьяк, асбест, воздействие радиации, загрязнение воздуха, туберкулез.
Воздействие радона
Вторым самым распространенным фактором развития рака легких является природный инертный радиоактивный газ радон, не имеющий вкуса и запаха. По разным оценкам, он является причиной от 3 до 14% случаев онкозаболеваний.
Радон считается одним из самых опасных радиоактивных элементов, поскольку из-за газообразного состояния он всегда присутствует в атмосфере в небольшом количестве и может проникать непосредственно в тело при дыхании. При этом он является мощным альфа-излучателем.
Газ появляется под землей, при распаде пород, содержащих радиоактивные элементы. Он может попадать в помещения с водой, например из артезианских скважин, с природным газом.
Может образовываться непосредственно в стенах, если при изготовлении строительных материалов не соблюдены правила безопасности. Причем на нижних этажах зданий концентрация радона, как правило, выше.
Также этот газ накапливается в помещениях с плохой вентиляцией.
Симптомы рака легких
- Постоянный кашель.
- Боль в груди во время кашля и дыхания.
- Одышка.
- Свистящее дыхание.
- Кашель с кровью.
- Постоянное чувство сильной усталости.
- Потеря веса без ведомой причины от 5% и более в месяц.
- Рецидивирующие пневмонии.
- Увеличение лимфатических узлов внутри грудной клетки в участке между легкими.
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