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Убийца без вкуса и запаха — этот газ может вызвать рак легких

24 июля 2024 23:00
Александр Мунтян - Редактор
Какой инертный газ вызывает рак легких — ответ ученых
Боль в груди — симптом рака легких. Фото: health.com
Александр Мунтян - Редактор

Рак легких — общее название группы злокачественных опухолей, возникающих из эпителия бронхов или легких. Вызвать это опасное заболевание может не только курение табака.

Об этом говорится в отчете ВОЗ.

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Группы риска

  • Курение сигарет. Наибольший фактор риска развития рака легких. Подсчитано, что до 90% диагнозов рака легких этиологически связаны с курением.
  • Пассивное курение. Вдыхание табачного дыма в окружающей среде является третьей наиболее распространенной причиной рака легких.
  • Прочие факторы. Мышьяк, асбест, воздействие радиации, загрязнение воздуха, туберкулез.

Воздействие радона

Вторым самым распространенным фактором развития рака легких является природный инертный радиоактивный газ радон, не имеющий вкуса и запаха. По разным оценкам, он является причиной от 3 до 14% случаев онкозаболеваний.

Радон считается одним из самых опасных радиоактивных элементов, поскольку из-за газообразного состояния он всегда присутствует в атмосфере в небольшом количестве и может проникать непосредственно в тело при дыхании. При этом он является мощным альфа-излучателем.

Газ появляется под землей, при распаде пород, содержащих радиоактивные элементы. Он может попадать в помещения с водой, например из артезианских скважин, с природным газом.

Может образовываться непосредственно в стенах, если при изготовлении строительных материалов не соблюдены правила безопасности. Причем на нижних этажах зданий концентрация радона, как правило, выше.

Также этот газ накапливается в помещениях с плохой вентиляцией.

 

Убийца без вкуса и запаха - этот газ может вызвать рак легких - фото 1
Фото: iqair.com

Симптомы рака легких

  • Постоянный кашель.
  • Боль в груди во время кашля и дыхания.
  • Одышка.
  • Свистящее дыхание.
  • Кашель с кровью.
  • Постоянное чувство сильной усталости.
  • Потеря веса без ведомой причины от 5% и более в месяц.
  • Рецидивирующие пневмонии.
  • Увеличение лимфатических узлов внутри грудной клетки в участке между легкими.

Ранее мы писали, что чрезмерная соль может вызвать рак желудка. Также сообщалось, какие продукты несут высокий риск рака.

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