Какой инертный газ вызывает рак легких — ответ ученых

Боль в груди — симптом рака легких. Фото: health.com

Рак легких — общее название группы злокачественных опухолей, возникающих из эпителия бронхов или легких. Вызвать это опасное заболевание может не только курение табака.

Об этом говорится в отчете ВОЗ.

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Группы риска

Курение сигарет. Наибольший фактор риска развития рака легких. Подсчитано, что до 90% диагнозов рака легких этиологически связаны с курением.

Наибольший фактор риска развития рака легких. Подсчитано, что до 90% диагнозов рака легких этиологически связаны с курением. Пассивное курение. Вдыхание табачного дыма в окружающей среде является третьей наиболее распространенной причиной рака легких.

Вдыхание табачного дыма в окружающей среде является третьей наиболее распространенной причиной рака легких. Прочие факторы. Мышьяк, асбест, воздействие радиации, загрязнение воздуха, туберкулез.

Воздействие радона

Вторым самым распространенным фактором развития рака легких является природный инертный радиоактивный газ радон, не имеющий вкуса и запаха. По разным оценкам, он является причиной от 3 до 14% случаев онкозаболеваний.

Радон считается одним из самых опасных радиоактивных элементов, поскольку из-за газообразного состояния он всегда присутствует в атмосфере в небольшом количестве и может проникать непосредственно в тело при дыхании. При этом он является мощным альфа-излучателем.

Газ появляется под землей, при распаде пород, содержащих радиоактивные элементы. Он может попадать в помещения с водой, например из артезианских скважин, с природным газом.

Может образовываться непосредственно в стенах, если при изготовлении строительных материалов не соблюдены правила безопасности. Причем на нижних этажах зданий концентрация радона, как правило, выше.

Также этот газ накапливается в помещениях с плохой вентиляцией.

Фото: iqair.com

Симптомы рака легких

Постоянный кашель.

Боль в груди во время кашля и дыхания.

Одышка.

Свистящее дыхание.

Кашель с кровью.

Постоянное чувство сильной усталости.

Потеря веса без ведомой причины от 5% и более в месяц.

Рецидивирующие пневмонии.

Увеличение лимфатических узлов внутри грудной клетки в участке между легкими.

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