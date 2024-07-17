Какие продукты вызывают различные виды рака — ответ ученых

Почти все вкусное — вредно. Фото: recipes.net

Любите бутерброд с беконом, жирную колбасу, торты и пиво? Об этом всем необходимо забыть, если есть желание снизить риск рака.

Об этом пишет Daily Mail.

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Обработанное мясо

Любое мясо животных, обработанное для увеличения срока хранения или лучшего вкуса. Это часто делается путем вяления, копчения, засолки или даже добавления химических консервантов, таких как нитраты.

"Риск составляет 18% на каждые 50 г бекона или сосисок. То есть на 1000 человек это может свидетельствовать о двух дополнительных случаях рака толстой кишки", — отметил представитель Британской диетической ассоциации (BDA), доктор Дуэйн Меллор.

Красное мясо

Многочисленные исследования установили связь между потреблением красного мяса (свежего мяса, фарша и замороженной свинины, говядины и баранины) и рака толстой кишки, желудка и поджелудочной железы. Хотя риск не так велик, как в случае с обработанным мясом.

Сокращение потребления красного мяса снизит риск развития рака, но люди должны получать адекватный заменитель в свой рацион. Ведь мясо является одним из главных поставщиков железа и витамина B12. Следовательно, нужно найти источники ключевых питательных веществ в бобовых, орехах, семечках и темно-зеленых овощах.

Национальная служба здравоохранения Британии рекомендует людям, которые едят много обработанного и красного мяса, снизить его потребление до 70 г или менее в день. Это эквивалентно трем ломтикам ветчины, двум ломтикам бекона или маленькому говяжьему бургеру.

Фото: medicaldaily.com

Сладости и другие вкусности

Торты, печенье, пирожные, чипсы, подслащенные напитки и фаст-фуд. Эти продукты не содержат клетчатки и необходимых питательных веществ.

Непосредственно они не вызывают рак. Но повышенный риск от них связан с ожирением, которое в свою очередь провоцирует 13 типов рака. Так, ожирение является второй самой большой причиной рака в Великобритании.

Алкоголь

Независимо от того, какой алкоголь вы выберете, употребление пива, вина или водки повышает риск рака полости рта, верхней части горла, гортани, пищевода, молочной железы, печени и кишечника.

"У нас есть убедительные научные доказательства того, что все виды алкогольных напитков являются причиной, по крайней мере, шести типов рака", — подчеркнул диетолог и менеджер Всемирного фонда исследования рака Мэтью Ламберт.

Ранее мы писали, что ученые шагнули к преодолению рака поджелудочной железы. Также онколог назвал пять вредных привычек, приближающих человека к раку.