Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Здоровье arrow Опасная пища — список продуктов, которые несут высокий риск рака arrow

Опасная пища — список продуктов, которые несут высокий риск рака

17 июля 2024 23:00
Александр Мунтян - Редактор
Какие продукты вызывают различные виды рака — ответ ученых
Почти все вкусное — вредно. Фото: recipes.net
Александр Мунтян - Редактор

Любите бутерброд с беконом, жирную колбасу, торты и пиво? Об этом всем необходимо забыть, если есть желание снизить риск рака.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Обработанное мясо

Любое мясо животных, обработанное для увеличения срока хранения или лучшего вкуса. Это часто делается путем вяления, копчения, засолки или даже добавления химических консервантов, таких как нитраты.

"Риск составляет 18% на каждые 50 г бекона или сосисок. То есть на 1000 человек это может свидетельствовать о двух дополнительных случаях рака толстой кишки", — отметил представитель Британской диетической ассоциации (BDA), доктор Дуэйн Меллор.

Красное мясо

Многочисленные исследования установили связь между потреблением красного мяса (свежего мяса, фарша и замороженной свинины, говядины и баранины) и рака толстой кишки, желудка и поджелудочной железы. Хотя риск не так велик, как в случае с обработанным мясом.

Сокращение потребления красного мяса снизит риск развития рака, но люди должны получать адекватный заменитель в свой рацион. Ведь мясо является одним из главных поставщиков железа и витамина B12. Следовательно, нужно найти источники ключевых питательных веществ в бобовых, орехах, семечках и темно-зеленых овощах.

Национальная служба здравоохранения Британии рекомендует людям, которые едят много обработанного и красного мяса, снизить его потребление до 70 г или менее в день. Это эквивалентно трем ломтикам ветчины, двум ломтикам бекона или маленькому говяжьему бургеру.

 

Опасная пища - перечень продуктов, которые несут высокий риск рака - фото 1
Фото: medicaldaily.com

Сладости и другие вкусности

Торты, печенье, пирожные, чипсы, подслащенные напитки и фаст-фуд. Эти продукты не содержат клетчатки и необходимых питательных веществ.

Непосредственно они не вызывают рак. Но повышенный риск от них связан с ожирением, которое в свою очередь провоцирует 13 типов рака. Так, ожирение является второй самой большой причиной рака в Великобритании.

Алкоголь

Независимо от того, какой алкоголь вы выберете, употребление пива, вина или водки повышает риск рака полости рта, верхней части горла, гортани, пищевода, молочной железы, печени и кишечника.

"У нас есть убедительные научные доказательства того, что все виды алкогольных напитков являются причиной, по крайней мере, шести типов рака", — подчеркнул диетолог и менеджер Всемирного фонда исследования рака Мэтью Ламберт.

Ранее мы писали, что ученые шагнули к преодолению рака поджелудочной железы. Также онколог назвал пять вредных привычек, приближающих человека к раку.

алкоголь продукты здоровье сладости болезнь рак мясо еда онкозаболевание онкология жирная еда

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

16 июля 2024
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке

4 июля 2024
Text

23:54 Дикий назвал оптимальный возраст для украинского бойца