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Небезпечна їжа — перелік продуктів, які несуть високий ризик раку

17 липня 2024 23:00
Олександр Мунтян - Редактор
Які продукти викликають різні види раку — відповідь вчених
Майже все смачне — шкідливе. Фото: recipes.net
Олександр Мунтян - Редактор

Любите бутерброд з беконом, жирну ковбасу, торти та пиво? Про це все необхідно забути, якщо є бажання знизити ризик раку.

Про це написав Daily Mail.

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Оброблене м'ясо

Будь-яке м’ясо тварин, яке було оброблено для збільшення терміну зберігання або кращого смаку. Це часто робиться шляхом в'ялення, копчення, засолювання або й додавання хімічних консервантів, таких як нітрати.

"Ризик становить 18% на кожні 50 г бекону або сосисок. Тобто на 1000 людей це може свідчити про два додаткових випадки раку товстої кишки", — зазначив представник Британської дієтичної асоціації (BDA), доктор Дуейн Меллор.

Червоне м’ясо

Численні дослідження встановили зв’язок між споживанням червоного м’яса (свіжого м’яса, фаршу та замороженої свинини, яловичини й баранини) та раку товстої кишки, шлунку і підшлункової залози. Хоча ризик не такий великий, як у випадку з обробленим м’ясом.

Скорочення споживання червоного м’яса знизить ризик розвитку раку, але люди повинні отримувати адекватний замінник до свого раціону. Адже м’ясо є одним з основних постачальників заліза та вітаміну B12. Тож потрібно знайти джерела ключових поживних речовин в бобових, горіхах, насінні та темно-зелених овочах.

Національна служба охорони здоров’я Британії рекомендує людям, які їдять багато обробленого та червоного м’яса, зменшити його споживання до 70 г або менше на день. Це еквівалентно трьом скибочкам шинки, двом скибочкам бекону або маленькому бургеру з яловичиною.

 

Небезпечна їжа — перелік продуктів, які несуть високий ризик раку - фото 1
Фото: medicaldaily.com

Солодощі та інші смаколики

Торти, печиво, тістечка, чипси, підсолоджені напої та швидкоїжа. Ці продукти не містять клітковини та необхідних поживних речовин.

Безпосередньо вони не викликають рак. Але підвищений ризик від них пов’язаний з ожирінням, яке своєю чергою провокує 13 типів раку. Так, ожиріння є другою найбільшою причиною раку у Великій Британії.

Алкоголь

Незалежно від того, який алкоголь ви виберете, вживання пива, вина або горілки підвищує ризик раку порожнини рота, верхньої частини горла, гортані, стравоходу, молочної залози, печінки та кишківника.

"У нас є переконливі наукові докази того, що всі види алкогольних напоїв є причиною принаймні шести типів раку", — підкреслив дієтолог та менеджер Всесвітнього фонду дослідження раку Метью Ламберт.

Раніше ми писали, що вчені зробили крок до подолання раку підшлункової залози. Також онколог назвав п'ять шкідливих звичок, які наближають людину до раку.

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