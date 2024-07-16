Соль может вызвать рак желудка — научное исследование

Ученые предостерегли от пересола пищи — это может вызвать рак желудка
Ученые Венского медицинского университета (MedUni Vienna) исследовали, существует ли связь между добавлением соли в пищу за столом и риском рака желудка у взрослых в Великобритании. К сожалению, выводы неутешительны.
Об этом сообщил New Atlas.
Какими данными оперировали ученые
Специалисты получили данные UK Biobank, обширного исследования взрослых Великобритании, для 471 144 человек. Средний возраст участников составил 56 лет, 53,9% из них были женщинами. Участников спросили: "Вы добавляете соль в пищу? (за исключением соли, которая используется во время приготовления)".
Исследователи также собрали данные о состоянии здоровья участников опроса, статусе инфекции H.pylori (бактерия, заселяющих различные отделы желудка и двенадцатиперстной кишки) и наличии у них сопутствующих заболеваний.
Результаты исследования
За почти 11 лет наблюдений было зарегистрировано 640 случаев рака желудка. Участники, которые сообщали, что всегда добавляют соль в пищу за столом, имели на 41% больший риск развития рака желудка, чем те, кто никогда такого не делал или делал изредка.
"Мы хотим повысить осведомленность о негативных последствиях чрезвычайно высокого потребления соли и создать основу для мер по предотвращению рака желудка", — отметил руководитель исследования Тильман Кюн.
Ранее мы писали, что ученые шагнули к преодолению рака поджелудочной железы. Также онколог назвал пять вредных привычек, приближающих человека к раку.
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