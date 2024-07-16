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Ученые предостерегли от пересола пищи — это может вызвать рак желудка

16 июля 2024 23:00
Александр Мунтян - Редактор
Соль может вызвать рак желудка — научное исследование
Слишком много соли. Фото: katiecouric.com
Александр Мунтян - Редактор

Ученые Венского медицинского университета (MedUni Vienna) исследовали, существует ли связь между добавлением соли в пищу за столом и риском рака желудка у взрослых в Великобритании. К сожалению, выводы неутешительны.

Об этом сообщил New Atlas.

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Специалисты получили данные UK Biobank, обширного исследования взрослых Великобритании, для 471 144 человек. Средний возраст участников составил 56 лет, 53,9% из них были женщинами. Участников спросили: "Вы добавляете соль в пищу? (за исключением соли, которая используется во время приготовления)".

Исследователи также собрали данные о состоянии здоровья участников опроса, статусе инфекции H.pylori (бактерия, заселяющих различные отделы желудка и двенадцатиперстной кишки) и наличии у них сопутствующих заболеваний.

Результаты исследования

За почти 11 лет наблюдений было зарегистрировано 640 случаев рака желудка. Участники, которые сообщали, что всегда добавляют соль в пищу за столом, имели на 41% больший риск развития рака желудка, чем те, кто никогда такого не делал или делал изредка.

"Мы хотим повысить осведомленность о негативных последствиях чрезвычайно высокого потребления соли и создать основу для мер по предотвращению рака желудка", — отметил руководитель исследования Тильман Кюн.

Ранее мы писали, что ученые шагнули к преодолению рака поджелудочной железы. Также онколог назвал пять вредных привычек, приближающих человека к раку.

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