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Вчені застерегли від пересолювання їжі — це може викликати рак шлунку

16 липня 2024 23:00
Олександр Мунтян - Редактор
Сіль може викликати рак шлунку — наукове дослідження
Забагато солі. Фото: katiecouric.com
Олександр Мунтян - Редактор

Вчені Віденського медичного університету (MedUni Vienna) дослідили, чи існує зв’язок між додаванням солі в їжу за столом та ризиком раку шлунку у дорослих у Великій Британії. На жаль, висновки невтішні.

Про це повідомив New Atlas.

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Якими даними оперували вчені

Фахівці отримали дані UK Biobank, великого дослідження дорослих Великої Британії, для 471 144 осіб. Середній вік учасників становив 56 років, 53,9% з них були жінками. Учасників запитали: "Чи додаєте ви сіль у їжу? (за винятком солі, яка використовується під час приготування)".

Дослідники також зібрали дані про стан здоров'я учасників опитування, статус інфекції H.pylori (бактерія, що заселяють різні відділи шлунку й дванадцятипалої кишки) та наявність у них супутніх захворювань.

Результати дослідження

За майже 11 років спостережень було зареєстровано 640 випадків раку шлунку. Учасники, які повідомляли, що завжди додають сіль у їжу за столом, мали на 41% більший ризик розвитку раку шлунку, ніж ті, хто ніколи такого не робив або робив це зрідка.

"Ми хочемо підвищити обізнаність про негативні наслідки надзвичайно високого споживання солі та створити основу для заходів з запобігання раку шлунку", — зазначив керівник дослідження Тільман Кюн.

Раніше ми писали, що вчені зробили крок до подолання раку підшлункової залози. Також онколог назвав п'ять шкідливих звичок, які наближають людину до раку.

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