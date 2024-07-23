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Рак после маникюра — насколько опасны лампы для сушки ногтей

23 июля 2024 23:04
Александр Мунтян - Редактор
Когда маникюрные лампы для сушки ногтей могут вызвать рак — ответ ученых
Маникюрная лампа. Фото: healthmatters.nyp.org
Александр Мунтян - Редактор

Популярный способ ухода за ногтями женщин — маникюр гель-лаком, который необходимо сушить под лампой с ультрафиолетом. Могут ли маникюрные сушилки вызвать рак кожи.

Об этом написала "Украинская правда. Жизнь".

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Позиция ВОЗ

Ультрафиолетовые лампы, которые сушат наращенные ногти и гель-лак, бывают люминесцентные и светодиодные. Обе излучают волны УФ-А, которые являются потенциально опасными и канцерогенными.

В 2009 году ВОЗ объявила ультрафиолетовое излучение канцерогеном, точно вызывающим рак. Лучи УФ-А вызывают старение кожи, а УФ-В — солнечные ожоги, одновременно помогая синтезироваться витамина D.

Ультрафиолетовое излучение как из природных, так и искусственных источников является основным фактором возникновения рака кожи: меланомы, базалиомы, плоскоклеточной карциномы, карциномы Меркеля и т.д.

 

Рак после маникюра – насколько опасны лампы для сушки ногтей - фото 1
Фото: byrdie.com

Воздействие маникюрной лампы

Время высыхания лака длится от 30 до 150 секунд, а среднее время работы лампы за один сеанс маникюра — 6-10 минут. Поэтому доза УФ-излучения на маникюре низкая. Следовательно, канцерогенный риск от УФ-гелевого маникюра почти отсутствует.

В 2014 году ученые протестировали 17 сушилок из разных салонов. Выяснилось, что более мощные лампы излучают УФ-А несколько больше. Однако риск рака все равно остается очень низким. Хотя ученые все же советуют не злоупотреблять таким видом маникюра.

Раньше мы писали, в каких продуктах содержится пищевая добавка, которая может вызвать рак. Также сообщалось, что самый популярный заменитель сахара, возможно, вызывает рак.

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