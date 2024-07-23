Коли манікюрні лампи для сушки нігтів можуть викликати рак — відповідь вчених

Манікюрна лампа. Фото: healthmatters.nyp.org

Популярний спосіб догляду за нігтями жінок — манікюр гель-лаком, який необхідно сушити під лампою з ультрафіолетом. Чи можуть манікюрні сушарки спричинити рак шкіри?

Про це написала "Українська правда. Життя".

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Позиція ВООЗ

Ультрафіолетові лампи, якими сушать нарощені нігті та гель-лак, бувають люмінесцентні та світлодіодні. Обидва випромінюють хвилі УФ-А, які є потенційно небезпечними та канцерогенними.

У 2009 році ВООЗ оголосила ультрафіолетове випромінювання канцерогеном, який точно спричиняє рак. Промені УФ-А спричиняють старіння шкіри, а УФ-В — сонячні опіки, водночас допомагаючи синтезуватись вітаміну D.

Ультрафіолетове випромінювання як з природних, так і зі штучних джерел є основним фактором виникнення раку шкіри: меланоми, базаліоми, плоскоклітинної карциноми, карциноми Меркеля тощо.

Фото: byrdie.com

Вплив манікюрної лампи

Час висихання лаку триває від 30 до 150 секунд, а середній час роботи лампи за один сеанс манікюру — 6-10 хвилин. Тому доза УФ-випромінювання на манікюрі є низькою. Отже, канцерогенний ризик від УФ-гелевого манікюру майже відсутній.

У 2014 році вчені протестували 17 сушарок з різних салонів. З'ясувалося, що потужніші лампи випромінюють УФ-А дещо більше. Проте ризик раку все одно залишається дуже низьким. Хоча вчені все ж таки радять не зловживати таким видом манікюру.

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