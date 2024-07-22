Тальк може викликати рак яєчників — позиція ВООЗ

Тальк. Фото: healthshots.com

Міжнародне агентство ВООЗ з дослідження раку (IARC) класифікувало тальк як "імовірно канцерогенний" для людини. Втім, сторонній експерт застеріг від неправильного тлумачення цієї заяви.

Про це повідомив Medical Xpress.

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Рішення ґрунтувалося на "обмежених доказах", що тальк може спричинити рак яєчників у людей, "достатніх доказах", що він пов’язаний із раком у щурів, та "переконливих механічних доказах", що він виявляє канцерогенні ознаки в клітинах людини.

Вплив тальку

Тальк — це природний мінерал, який часто використовують для виготовлення дитячої присипки або косметики.

Агентство повідомило, що численні дослідження показують збільшення рівня раку яєчників у жінок, які використовують тальк на своїх статевих органах.

Але не можна виключати, що тальк у деяких дослідженнях був забруднений азбестом, що викликає рак. Тому згідно з висновками агентства, опублікованими в The Lancet Oncology, "причинну роль тальку повністю встановити не вдалося".

Критика експерта

Представник Відкритого університету Великої Британії Кевін Макконвей попередив, що IARC лише прагне "відповісти на питання, чи здатна речовина викликати рак за певних умов, які агентство не вказує".

Позаяк дослідження мали спостережний характер, тому й не змогло довести причинно-наслідковий зв’язок. "Немає жодних доказів того, що використання тальку спричиняє підвищений ризик раку", — підкреслив Макконвей.

Фото: newindianexpress.com

Позов проти Johnson & Johnson

Оголошення було зроблено лише через кілька тижнів після того, як американський фармацевтичний та косметичний гігант Johnson & Johnson погодився виплатити 700 000 000 доларів для врегулювання звинувачення, що компанія ввела в оману клієнтів щодо безпеки своїх продуктів на основі тальку.

Johnson & Johnson не визнала протиправних дій навіть попри те, що вилучила продукт з північноамериканського ринку у 2020 році.

Підсумок досліджень, опублікованих у 2020 році, які охопили 250 000 жінок в США, не виявив статистичного зв’язку між використанням тальку на статевих органах і ризиком раку яєчників.

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