Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Здоровье arrow Популярная детская присыпка может вызвать рак яичников — достаточно ли доказательств arrow

Популярная детская присыпка может вызвать рак яичников — достаточно ли доказательств

22 июля 2024 23:00
Александр Мунтян - Редактор
Тальк может вызвать рак яичников — позиция ВОЗ
Тальк. Фото: healthshots.com
Александр Мунтян - Редактор

Международное агентство ВОЗ по исследованию рака (IARC) классифицировало тальк как "предположительно канцерогенный" для человека. Впрочем, сторонний эксперт предостерег от неправильного толкования этого заявления.

Об этом сообщил Medical Xpress.

Читайте также:

Решение основывалось на "ограниченных доказательствах", что тальк может вызвать рак яичников у людей, "достаточных доказательствах", что он связан с раком у крыс, и "убедительных механических доказательствах", что он выявляет канцерогенные признаки в клетках человека.

Воздействие талька

Тальк — это природный минерал, который часто используют для изготовления детской присыпки или косметики.

Агентство сообщило, что многочисленные исследования показывают увеличение уровня рака яичников у женщин, использующих тальк на своих половых органах.

Но нельзя исключать, что тальк в некоторых исследованиях был загрязнен асбестом, вызывающим рак. Поэтому согласно выводам агентства, опубликованным в The Lancet Oncology, "причинную роль талька полностью установить не удалось".

Критика эксперта

Представитель Открытого университета Великобритании Кевин Макконвей предупредил, что IARC лишь стремится "ответить на вопрос, способно ли вещество вызвать рак при определенных условиях, которые агентство не указывает".

Поскольку исследования носили наблюдательный характер, то и не смогло доказать причинно-следственную связь. "Нет никаких доказательств того, что использование талька влечет за собой повышенный риск рака", — подчеркнул Макконвей.

 

Популярная детская присыпка может вызвать рак яичников - достаточно ли доказательств - фото 1
Фото: newindianexpress.com

Иск против Johnson & Johnson

Объявление было сделано спустя несколько недель после того, как американский фармацевтический и косметический гигант Johnson & Johnson согласился выплатить 700 000 000 долларов для урегулирования обвинения, что компания ввела в заблуждение клиентов по безопасности своих продуктов на основе талька.

Johnson & Johnson не признала противоправных действий, даже несмотря на то, что изъяла продукт с североамериканского рынка в 2020 году.

Результат исследований, опубликованных в 2020 году, охвативших 250 000 женщин в США, не выявил статистической связи между использованием талька на половых органах и риском рака яичников.

Ранее мы писали, что чрезмерная соль может вызвать рак желудка. Также сообщалось, какие продукты несут высокий риск рака.

ВОЗ рак исследование онкозаболевание онкология

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке

12 июля 2024

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

9 июля 2024

14:53 Завтра Украину накроют дожди с грозами — народный синоптик Диденко предупредила об ухудшении погоды

11 июля 2024

22:13 Что делать тем, кому исполнилось 60 в период обновления военно-учетных данных