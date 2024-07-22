Тальк может вызвать рак яичников — позиция ВОЗ

Тальк. Фото: healthshots.com

Международное агентство ВОЗ по исследованию рака (IARC) классифицировало тальк как "предположительно канцерогенный" для человека. Впрочем, сторонний эксперт предостерег от неправильного толкования этого заявления.

Об этом сообщил Medical Xpress.

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Решение основывалось на "ограниченных доказательствах", что тальк может вызвать рак яичников у людей, "достаточных доказательствах", что он связан с раком у крыс, и "убедительных механических доказательствах", что он выявляет канцерогенные признаки в клетках человека.

Воздействие талька

Тальк — это природный минерал, который часто используют для изготовления детской присыпки или косметики.

Агентство сообщило, что многочисленные исследования показывают увеличение уровня рака яичников у женщин, использующих тальк на своих половых органах.

Но нельзя исключать, что тальк в некоторых исследованиях был загрязнен асбестом, вызывающим рак. Поэтому согласно выводам агентства, опубликованным в The Lancet Oncology, "причинную роль талька полностью установить не удалось".

Критика эксперта

Представитель Открытого университета Великобритании Кевин Макконвей предупредил, что IARC лишь стремится "ответить на вопрос, способно ли вещество вызвать рак при определенных условиях, которые агентство не указывает".

Поскольку исследования носили наблюдательный характер, то и не смогло доказать причинно-следственную связь. "Нет никаких доказательств того, что использование талька влечет за собой повышенный риск рака", — подчеркнул Макконвей.

Фото: newindianexpress.com

Иск против Johnson & Johnson

Объявление было сделано спустя несколько недель после того, как американский фармацевтический и косметический гигант Johnson & Johnson согласился выплатить 700 000 000 долларов для урегулирования обвинения, что компания ввела в заблуждение клиентов по безопасности своих продуктов на основе талька.

Johnson & Johnson не признала противоправных действий, даже несмотря на то, что изъяла продукт с североамериканского рынка в 2020 году.

Результат исследований, опубликованных в 2020 году, охвативших 250 000 женщин в США, не выявил статистической связи между использованием талька на половых органах и риском рака яичников.

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