В каких продуктах есть пищевая добавка, которая может вызвать рак — ответ ученых

Наночастицы E171 есть в конфетах. Фото: taenk.dk

Пищевая добавка на основе наночастицы E171 может вызвать рак толстой кишки. К такому выводу пришли австралийские ученые после опытов над крысами.

Об этом написал Medical Answers.

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В каких продуктах содержатся наночастицы

E171 (диоксид титана) используется для отбеливания майонеза, жевательной резинки, молока, рыбных консервов, выпечки и т.д.

Наночастицы находят в:

сладостях;

жевательной резинке;

молочных продуктах;

газированных напитках;

сухих смесях для приготовления;

соусах;

обработанном мясе;

быстрых завтраках и т.д.

Диоксид титана. Фото: chemicals.co.uk

Также диоксид титана применяется в качестве отбеливателя в зубных пастах, в оболочках таблеток и капсулах с лекарствами, в солнцезащитной косметике и ряде средств гигиены.

Наночастицы E171 усваиваются организмом через кожу, легкие и пищеварительный тракт.

Что показал научный эксперимент

Изучалось действие диоксида титана на кишечник крыс. Выяснилось, что пищевая добавка напрямую не изменила видовой состав кишечных бактерий, но повлияла на активность нескольких генов, контролирующих состояние слизистых. Она также способствует образованию бактериальных оболочек, что приводит к воспалительным заболеваниям, опухолям.

Кроме того, наночастицы диоксида титана нарушают целостность слизистой кишечника, из-за чего токсичные вещества и инфекционные агенты могут проникать в кровоток, который обычно является непроницаемым.

Также во время опытов был нарушен гематоэнцефалический барьер, защищающий мозг от проникновения с кровью вредных веществ, вирусов и других микроорганизмов.

Как бы то ни было, ученые признают, что одного исследования недостаточно, чтобы уверенно подтверждать связь между E171 и раком.

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