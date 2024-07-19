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Харчова добавка, що може викликати рак — в яких продуктах вона міститься

19 липня 2024 23:00
Олександр Мунтян - Редактор
В яких продуктах є харчова добавка, що може викликати рак — відповідь вчених
Наночастинки E171 є в цукерках. Фото: taenk.dk
Олександр Мунтян - Редактор

Харчова добавка на основі наночастинки E171 може викликати рак товстої кишки. До такого висновку дійшли австралійські вчені після дослідів над щурами.

Про це написав Medical Answers.

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E171 (діоксид титану) використовується для відбілювання майонезу, жувальної гумки, молока, рибних консервів, випічки тощо.

Наночастинки знаходять в:

  • солодощах;
  • жувальній гумці;
  • молочних продуктах;
  • газованих напоях;
  • сухих сумішах для приготування;
  • соусах;
  • обробленому м'ясі,
  • швидких сніданках тощо.

 

Харчова добавка, що може викликати рак — в яких продуктах вона міститься - фото 1
Діоксид титану. Фото: chemicals.co.uk

Також діоксид титану застосовується як відбілювач в зубних пастах, в оболонках таблеток та капсулах з ліками, в сонцезахисній косметиці та низці засобів гігієни.

Наночастинки E171 засвоюються організмом через шкіру, легені та травний тракт.

Що показав науковий експеримент

Вивчалася дія діоксиду титану на кишківник щурів. З'ясувалося, що харчова добавка безпосередньо не змінила видовий склад кишкових бактерій, але вплинула на активність кількох генів, які контролюють стан слизових оболонок. Вона також сприяє утворенню бактеріальних оболонок, що призводить до запальних захворювань, пухлин.

Крім того, наночастинки діоксиду титану порушують цілісність слизової оболонки кишківник, через що токсичні речовини та інфекційні агенти можуть проникати в кровотік, який зазвичай є непроникним.

Також під час дослідів було порушено гематоенцефалічний бар'єр, який захищає мозок від проникнення з кров'ю шкідливих речовин, вірусів та інших мікроорганізмів.

Хай там як, але вчені визнають, що одного дослідження недостатньо, аби впевнено підтверджувати зв'язок між E171 та раком.

Раніше ми писали, що вчені зробили крок до подолання раку підшлункової залози. Також онколог назвав п'ять шкідливих звичок, які наближають людину до раку.

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