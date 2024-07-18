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Джерело канцерогенів — найпопулярніший замінник цукру, можливо, викликає рак

18 липня 2024 23:10
Олександр Мунтян - Редактор
Популярний підсолоджувач може викликати рак — позиція ВООЗ
Напої з аспартамом. Фото: livestrong.com
Олександр Мунтян - Редактор

Найпоширеніший підсолоджувач та замінник цукру аспартам є можливим джерелом канцерогенів. Так вважає Міжнародне агентство ВООЗ з вивчення раку (IARC).

Про це повідомив BBC.

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Що таке аспартам

Один з найпоширеніших штучних підсолоджувачів. Він не такий калорійний, як цукор, та приблизно у 200 разів солодший.

Сьогодні замінник міститься у складі шести тисяч продуктів: солодких напоїв (зокрема, Diet Coke, Coke Zero, Pepsi Max та 7 Up Free), жувальних гумок без цукру, деяких різновидів чаю та розчинної кави, десертів та йогуртів.

Підсолоджувачем користуються вже давно, його схвалили харчові регулятори. Однак дискусії про його вплив на здоров'я тривають.

Дослідження шкоди

У 2022 році у Франції провели дослідження серед 100 000 дорослих. У підсумку вчені з'ясували, що люди, які споживали більше штучних підсолоджувачів (зокрема, аспартам), мали дещо вищий ризик розвитку раку.

Після цього IARC вирішило додати його до списку "можливих канцерогенів".

 

Джерело канцерогенів — найпопулярніший замінник цукру можливо викликає рак - фото 1
Фото: bbci.co.uk
 

Чи доведена шкода

За словами професора прикладної статистики у Відкритому університеті Кевіна Макконвея, класифікацію "можливо" використовують, коли є лише обмежені докази досліджень на людях або на тваринах. На його думку, докази того, що ця речовина може викликати рак, не дуже переконливі, інакше її віднесли б до іншої категорії.

Комітет ВООЗ з харчових добавок JECFA ще у 1981 році дійшов висновку, що аспартам безпечно використовувати у допустимих межах. Вважається, що дорослій людині вагою 60 кг треба щодня випивати від 12 до 36 банок дієтичного газового напою (залежно від кількості аспартаму у напої), щоб отримати шкоду для здоров'я.

Раніше ми писали, що надмірна сіль може викликати рак шлунку. Також повідомляли, які продукти несуть високий ризик раку.

ВООЗ рак канцероген онкологія аспартам

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