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Источник канцерогенов — самый популярный заменитель сахара, возможно, вызывает рак

18 июля 2024 23:10
Александр Мунтян - Редактор
Популярный подсластитель может вызвать рак - позиция ВОЗ
Напитки с аспартамом. Фото: livestrong.com
Александр Мунтян - Редактор

Самый распространенный подсластитель и заменитель сахара аспартам, возможно, является источником канцерогенов. Так считает Международное агентство ВОЗ по изучению рака (IARC).

Об этом сообщил BBC.

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Что такое аспартам

Один из самых распространенных искусственных подсластителей. Он не такой калорийный, как сахар, и примерно в 200 раз слаще.

Сегодня заменитель содержится в составе шести тысяч продуктов: сладких напитков (в частности, Diet Coke, Coke Zero, Pepsi Max и 7 Up Free), жевательной резинки без сахара, некоторых разновидностей чая и растворимого кофе, десертов и йогуртов.

Подсластителем пользуются уже давно, его одобрили пищевые регуляторы. Однако дискуссии о его влиянии на здоровье продолжаются.

Исследование вреда

В 2022 году во Франции было проведено исследование среди 100 000 взрослых. В итоге ученые выяснили, что люди, потреблявшие больше искусственных подсластителей (в частности, аспартам), имели несколько более высокий риск развития рака.

После этого IARC решило добавить его в список "возможных канцерогенов".

 

Источник канцерогенов – самый популярный заменитель сахара возможно вызывает рак - фото 1
Фото: bbci.co.uk

Доказан ли вред

По словам профессора прикладной статистики в Открытом университете Кевина Макконвея, классификацию "возможно" используют, когда есть лишь ограниченные доказательства исследований на людях или животных. По его мнению, доказательства того, что это вещество может вызвать рак, не слишком убедительны, иначе его бы отнесли к другой категории.

Комитет ВОЗ по пищевым добавкам JECFA еще в 1981 году пришел к выводу, что аспартам безопасно использовать в допустимых пределах. Считается, что взрослому человеку весом 60 кг нужно ежедневно выпивать от 12 до 36 банок диетического газового напитка (в зависимости от количества аспартама в напитке), чтобы получить вред здоровью.

Ранее мы писали, что чрезмерная соль может вызвать рак желудка. Также сообщалось, какие продукты несут высокий риск рака.

ВОЗ рак канцероген онкология аспартам

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