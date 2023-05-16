Чи можна годувати грудьми після кесаревого розтину

Жінка тримає дитину. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Медики повідомили, що незалежно від того, як ви народжуватимете дитину, ви можете годувати грудьми. Яку б анестезію вам не зробили, вона не перешкоджатиме грудному вигодовуванню.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України.

Читайте також:

Лікарі зазначають, що не потрібно давати новонародженому ніяких замінників молока до того, як ви зможете прикласти його до грудей.

Жінка тримає дитину. Фото: Freepik

Здійснення контакту "шкіра-до-шкіри"

Якомога раніше, можливо ще в операційній, у залежності від стану матері чи новонародженого, має відбуватись контакт "шкіра до шкіри". У певних випадках для здійснення контакту "шкіра-до-шкіри" немовля можна викласти на груди батька або іншого партнера одразу після пологів.

Концентрація молозива

"Рідина, яку виробляють ваші груди в перші дні після народження, називається молозивом. Воно містить всі поживні речовини, необхідні немовляті, а також антитіла матері для його захисту, тому дуже важливо, щоб у перші дні життя маля отримало його. Це дуже концентрована їжа. Тому для дитини кількох крапель молозива, які виробляються на початку буде достатньо",— повідомили лікарі.

Чоловік тримає дитину. Фото: Freepik

Якщо ваша дитина або ви після кесарового розтину потребуєте певного догляду — це не означає, що ви не зможете годувати її грудьми. Не соромтеся просити рідних про допомогу і у вас все вийде.

Раніше ми писали, про повний чек-ап організму та які обстеження потрібно зробити навесні.

Також ми писали, що українки можуть скористатися державною програмою лікування безпліддя.