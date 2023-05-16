У МОЗ розповіли, чи можна годувати грудьми після кесаревого розтину
Медики повідомили, що незалежно від того, як ви народжуватимете дитину, ви можете годувати грудьми. Яку б анестезію вам не зробили, вона не перешкоджатиме грудному вигодовуванню.
Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України.
Лікарі зазначають, що не потрібно давати новонародженому ніяких замінників молока до того, як ви зможете прикласти його до грудей.
Здійснення контакту "шкіра-до-шкіри"
Якомога раніше, можливо ще в операційній, у залежності від стану матері чи новонародженого, має відбуватись контакт "шкіра до шкіри". У певних випадках для здійснення контакту "шкіра-до-шкіри" немовля можна викласти на груди батька або іншого партнера одразу після пологів.
Концентрація молозива
"Рідина, яку виробляють ваші груди в перші дні після народження, називається молозивом. Воно містить всі поживні речовини, необхідні немовляті, а також антитіла матері для його захисту, тому дуже важливо, щоб у перші дні життя маля отримало його. Це дуже концентрована їжа. Тому для дитини кількох крапель молозива, які виробляються на початку буде достатньо",— повідомили лікарі.
Якщо ваша дитина або ви після кесарового розтину потребуєте певного догляду — це не означає, що ви не зможете годувати її грудьми. Не соромтеся просити рідних про допомогу і у вас все вийде.
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