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У МОЗ розповіли, чи можна годувати грудьми після кесаревого розтину

16 травня 2023 13:03
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Чи можна годувати грудьми після кесаревого розтину
Жінка тримає дитину. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Медики повідомили, що незалежно від того, як ви народжуватимете дитину, ви можете годувати грудьми. Яку б анестезію вам не зробили, вона не перешкоджатиме грудному вигодовуванню. 

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України.

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Лікарі зазначають, що не потрібно давати новонародженому ніяких замінників молока до того, як ви зможете прикласти його до грудей. 

Жінка тримає дитину. Фото: Freepik

Здійснення контакту "шкіра-до-шкіри"

Якомога раніше, можливо ще в операційній, у залежності від стану матері чи новонародженого, має відбуватись контакт "шкіра до шкіри". У певних випадках для здійснення контакту "шкіра-до-шкіри" немовля можна викласти на груди батька або іншого партнера одразу після  пологів.

Концентрація молозива 

"Рідина, яку виробляють ваші груди в перші дні після народження, називається молозивом. Воно містить всі поживні речовини, необхідні немовляті, а також антитіла матері для його захисту, тому дуже важливо, щоб у перші дні життя маля отримало його. Це дуже концентрована їжа. Тому для дитини кількох крапель молозива, які виробляються на початку буде достатньо",— повідомили лікарі. 

Чоловік тримає дитину. Фото: Freepik

Якщо ваша дитина або ви після кесарового розтину потребуєте певного догляду — це не означає, що ви не зможете годувати її грудьми. Не соромтеся просити рідних про допомогу і у вас все вийде.

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