Чи можна вилікувати безпліддя в державній лікарні

Жінка чекає дитину. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

В Україні діє державна програма лікування безпліддя методами ДРТ за бюджетні кошти. За нею жінки віком від 19 до 40 років можуть безоплатно отримати першу спробу запліднення, яку клініці оплатить держава.

Про це повідомив голова Комітета ВР з питань здоров‘я нації Михайло Радуцький.

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Минулого року цією програмою скористалися 467 жінок, на 2023 рік заплановано провести лікування безпліддя методами ДРТ для 573 жінки.

"За даними ВООЗ, 1 із 6 жінок у світі страждає на безпліддя. В Україні демографічна ситуація є вкрай складною: зростають показники смертності, знижується народжуваність. Все це пов’язано з війною, складною економічною ситуацією, виїздом за кордон мільйонів українок", — повідомили лікарі.

Завдяки методам допоміжних репродуктивних технологій сімейні пари, які страждають безпліддям, мають високі шанси стати батьками. Однак для більшості наших громадян таке лікування залишається недосяжним через його високу вартість у приватних медичних закладах.

Лікар робить УЗД діагностику. Фото: Freepik

Тому діє державна програма лікування безпліддя методами ДРТ за бюджетні кошти. За нею жінки віком від 19 до 40 років можуть безоплатно отримати першу спробу запліднення, яку клініці оплатить держава. Минулого року програмою скористалися 467 жінок, на цей рік заплановано провести лікування безпліддя методами ДРТ для 573 жінки.

Куди звертатися?

Пройти такий курс пацієнтки, які мають відповідні довідки про безпліддя від обласних департаментів охорони здоров’я, можуть у трьох медичних закладах:

КРТ УДІР НУОЗ України ім. П. Л. Шупика (м. Київ).

ДЗ "Прикарпатський центр репродукції людини" МОЗ України (м. Івано-Франківськ).

ДЗ "Український медичний центр акушерства, гінекології та репродуктології Міністерства охорони здоров’я України" (м. Харків).

"В той же час ми розуміємо, що для покращення демографічної ситуації потрібно народжувати, в тому числі після процедури ДРТ, значно більше дітей. Наразі у законодавстві залишається низка невирішених правових аспектів при ДРТ, пов’язаних із захистом прав донорів репродуктивних клітин, визначення обов’язків сторін та їхньої відповідальності", — додали в МОЗ.

Тест на вагітність. Фото: Pexels

Михайло Радуцький додав, що в медичному Комітеті розроблений законопроєкт № 6475-Д "Про застосування допоміжних репродуктивних технологій та замінне материнство", який встановлює європейські норми в цьому напрямку медицини.

Зокрема законопроєкт передбачає наступне:

Розмежовуються повноваження органів влади у сфері застосування допоміжних репродуктивних технологій та замінного материнства;

Визначаються умови та порядок застосування ДРТ;

Встановлюються права та обов’язки осіб, які можуть та які не можуть скористатися ДРТ;

Гарантується дотримання умов конфіденційності при ДРТ та донації репродуктивних клітин;

Встановлюються умови та порядок зберігання, використання репродуктивних клітин та ембріонів;

Визначаються умови перевезення репродуктивних клітин та ембріонів;

Встановлюються вимоги до жінки, яка може бути замінною матір’ю, її права та обов’язки;

Забороняється посередництво при проведенні процедури ДРТ;

Забороняється будь-яка реклама, спрямована на залучення жінок до надання послуг замінного материнства (дозволяється лише реклама донорства закладами охорони здоров’я);

Іноземцям забороняється користуватися послугами ДРТ та замінного материнства під час воєнного стану та 3 роки після його закінчення.

Документ запровадить чіткі правила проведення процедури ДРТ та зробить її доступнішою для українок.

Раніше ми писали, що в МОЗ повідомили, що спалах поліомієліту серед дітей не відступив — потрібна вакцинація.