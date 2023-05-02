Можно ли вылечить бесплодие в государственной больнице

Женщина ждет ребенка. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

В Украине действует государственная программа лечения бесплодия методами ВРТ за бюджетные средства. За ней женщины в возрасте от 19 до 40 лет могут получить первую попытку оплодотворения, которую клинике оплатит государство.

Об этом сообщил глава Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

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В прошлом году этой программой воспользовались 467 женщин, на 2023 год запланировано провести лечение бесплодия методами ВРТ для 573 женщин.

"По данным ВОЗ, 1 из 6 женщин в мире страдает бесплодием. В Украине демографическая ситуация крайне сложна: растут показатели смертности, снижается рождаемость. Все это связано с войной, сложной экономической ситуацией, выездом за границу миллионов украинок", — сообщили врачи.

Благодаря методам вспомогательных репродуктивных технологий семейные пары, страдающие бесплодием, имеют высокие шансы стать родителями. Однако для большинства наших граждан такое лечение остается недостижимым из-за его высокой стоимости в частных медицинских учреждениях.

Врач делает УЗИ диагностику. Фото: Freepik

Поэтому действует государственная программа лечения бесплодия методами ВРТ за бюджетные средства. За ней женщины в возрасте от 19 до 40 лет могут получить первую попытку оплодотворения, которую клинике оплатит государство. В прошлом году программой воспользовались 467 женщин, на этот год запланировано провести лечение бесплодия методами ВРТ для 573 женщин.

Куда обращаться?

Пройти такой курс пациентки, имеющие соответствующие справки о бесплодии от областных департаментов здравоохранения, могут в трех медицинских учреждениях:

КРТ УДЕР НУОЗ Украины им. Шупика (г. Киев).

ДЗ "Прикарпатский центр репродукции человека" Минздрава Украины (г. Ивано-Франковск).

ДЗ "Украинский медицинский центр акушерства, гинекологии и репродуктологии Министерства здравоохранения Украины" (г. Харьков).

"В то же время мы понимаем, что для улучшения демографической ситуации нужно рожать, в том числе после процедуры ВРТ, гораздо больше детей. Пока в законодательстве остается ряд нерешенных правовых аспектов при ВРТ, связанных с защитой прав доноров репродуктивных клеток, определение обязанностей сторон и их ответственности", — добавили в МОЗ.

Тест на беременность Фото: Pexels

Михаил Радуцкий добавил, что в медицинском Комитете разработан законопроект № 6475-Д "О применении вспомогательных репродуктивных технологий и заменяемом материнстве", устанавливающий европейские нормы в этом направлении медицины.

В частности, законопроект предусматривает следующее:

Разграничиваются полномочия органов власти в области применения вспомогательных репродуктивных технологий и заменяемого материнства;

Определяются условия и порядок применения ВРТ;

Устанавливаются права и обязанности лиц, которые могут и не могут воспользоваться ВРТ;

Гарантируется соблюдение условий конфиденциальности при ВРТ и донации репродуктивных клеток;

Устанавливаются условия и порядок хранения, использования репродуктивных клеток и эмбрионов;

Определяются условия перевозки репродуктивных клеток и эмбрионов;

Устанавливаются требования к женщине, которая может быть заменяемой матерью, ее права и обязанности;

Запрещается посредничество при проведении процедуры ВРТ;

Запрещается какая-либо реклама, направленная на привлечение женщин к оказанию услуг заменяемого материнства (разрешается только реклама донорства заведениями здравоохранения);

Иностранцам запрещается пользоваться услугами ВРТ и заменяемого материнства во время военного положения и 3 года после его окончания.

Документ введет четкие правила проведения процедуры ВРТ и сделает ее более доступной для украинок.

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