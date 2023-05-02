Можно ли вылечить бесплодие в государственной больнице

Украинки могут воспользоваться государственной программой лечения бесплодия: куда обращаться
В Украине действует государственная программа лечения бесплодия методами ВРТ за бюджетные средства. За ней женщины в возрасте от 19 до 40 лет могут получить первую попытку оплодотворения, которую клинике оплатит государство.
Об этом сообщил глава Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.
В прошлом году этой программой воспользовались 467 женщин, на 2023 год запланировано провести лечение бесплодия методами ВРТ для 573 женщин.
"По данным ВОЗ, 1 из 6 женщин в мире страдает бесплодием. В Украине демографическая ситуация крайне сложна: растут показатели смертности, снижается рождаемость. Все это связано с войной, сложной экономической ситуацией, выездом за границу миллионов украинок", — сообщили врачи.
Благодаря методам вспомогательных репродуктивных технологий семейные пары, страдающие бесплодием, имеют высокие шансы стать родителями. Однако для большинства наших граждан такое лечение остается недостижимым из-за его высокой стоимости в частных медицинских учреждениях.
Поэтому действует государственная программа лечения бесплодия методами ВРТ за бюджетные средства. За ней женщины в возрасте от 19 до 40 лет могут получить первую попытку оплодотворения, которую клинике оплатит государство. В прошлом году программой воспользовались 467 женщин, на этот год запланировано провести лечение бесплодия методами ВРТ для 573 женщин.
Куда обращаться?
Пройти такой курс пациентки, имеющие соответствующие справки о бесплодии от областных департаментов здравоохранения, могут в трех медицинских учреждениях:
КРТ УДЕР НУОЗ Украины им. Шупика (г. Киев).
ДЗ "Прикарпатский центр репродукции человека" Минздрава Украины (г. Ивано-Франковск).
ДЗ "Украинский медицинский центр акушерства, гинекологии и репродуктологии Министерства здравоохранения Украины" (г. Харьков).
"В то же время мы понимаем, что для улучшения демографической ситуации нужно рожать, в том числе после процедуры ВРТ, гораздо больше детей. Пока в законодательстве остается ряд нерешенных правовых аспектов при ВРТ, связанных с защитой прав доноров репродуктивных клеток, определение обязанностей сторон и их ответственности", — добавили в МОЗ.
Михаил Радуцкий добавил, что в медицинском Комитете разработан законопроект № 6475-Д "О применении вспомогательных репродуктивных технологий и заменяемом материнстве", устанавливающий европейские нормы в этом направлении медицины.
В частности, законопроект предусматривает следующее:
- Разграничиваются полномочия органов власти в области применения вспомогательных репродуктивных технологий и заменяемого материнства;
- Определяются условия и порядок применения ВРТ;
- Устанавливаются права и обязанности лиц, которые могут и не могут воспользоваться ВРТ;
- Гарантируется соблюдение условий конфиденциальности при ВРТ и донации репродуктивных клеток;
- Устанавливаются условия и порядок хранения, использования репродуктивных клеток и эмбрионов;
- Определяются условия перевозки репродуктивных клеток и эмбрионов;
- Устанавливаются требования к женщине, которая может быть заменяемой матерью, ее права и обязанности;
- Запрещается посредничество при проведении процедуры ВРТ;
- Запрещается какая-либо реклама, направленная на привлечение женщин к оказанию услуг заменяемого материнства (разрешается только реклама донорства заведениями здравоохранения);
- Иностранцам запрещается пользоваться услугами ВРТ и заменяемого материнства во время военного положения и 3 года после его окончания.
Документ введет четкие правила проведения процедуры ВРТ и сделает ее более доступной для украинок.
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