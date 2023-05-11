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У НСЗУ повідомили про чат-боти для пацієнтів про безоплатні послуги та ліки

11 травня 2023 12:09
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Чат бот для пошуку лікаря
Медична консультація. Фото: Freepik.
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Медики надали повний список чат-ботів за допомогою яких можна отримати всю інформацію про безоплатні медичні послуги та отримати "Доступні ліки". 

Про це повідомили в Національній службі здоров'я України.

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"Ми підібрали для вас корисні чат-боти, які допоможуть краще орієнтуватися в Програмі медичних гарантій, отриманні "Доступних ліків", наданні першої домедичної допомоги, а також отримати безоплатні консультації лікарів та медичні послуги", — повідомили в НСЗУ.

Запитай у Гриця

Корисний сервіс розповість, де отримати ліки кожному пацієнту у селі, містечку чи місті  та які препарати можна отримати за програмою "Доступні ліки".  

Ліки. Фото: Pexels

"Буду мамою"

Це чат-бот про безоплатні медпослуги для майбутніх мам та немовлят за Програмою медичних гарантій. Сервіс надасть інформацію про те, які аналізи безоплатні для вагітної, що входить в безоплатну допомогу при пологах  та для новонародженого малюка. 

Вагітна жінка. Фото: Pexels

Календар здорових українців

Про безоплатну діагностику за Програмою медичних гарантій інформуватиме чат-бот "Календар здорових українців". Сервіс розповість, які дослідження і в якому віці варто зробити, які з них — безоплатні та як їх отримати. Чат-бот використовує актуальні дані НСЗУ щодо місць надання медичних послуг.

"Лікуйся"

Чат-бот допоможе кожному, хто зіштовхнувся з діагнозом "рак молочної залози", зорієнтуватися, в якому медичному закладі, які медичні послуги і в якому обсязі можна отримати безоплатно. Це стосується як послуг з діагностики онкологічних захворювань, так і їх лікування.  

Пацієнт консультується з лікарем. Фото: Pexels

#АРТпоруч

Чат-бот у Telegram, де можна дізнатися де і як отримати антиретровірусної терапії (АРТ) в Україні та за кордоном. 

"Турбота"

Це безкоштовний український сервіс з надання медичних консультацій онлайн.

Оберіть напрям, за яким потребуєте консультації та надішліть заявку в чат-боті  в Telegram. Чат-бот зав'яже з лікарем, який зареєструвався в сервісі. 

"TacticMedAid" 

Чат-бот допоможе з алгоритмами надання медичної допомоги під час війни: 

Раніше ми писали, що українки можуть скористатися державною програмою лікування безпліддя.

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