Чат бот для пошуку лікаря

Медична консультація. Фото: Freepik.

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Медики надали повний список чат-ботів за допомогою яких можна отримати всю інформацію про безоплатні медичні послуги та отримати "Доступні ліки".

Про це повідомили в Національній службі здоров'я України.

Читайте також:

"Ми підібрали для вас корисні чат-боти, які допоможуть краще орієнтуватися в Програмі медичних гарантій, отриманні "Доступних ліків", наданні першої домедичної допомоги, а також отримати безоплатні консультації лікарів та медичні послуги", — повідомили в НСЗУ.

Запитай у Гриця

Корисний сервіс розповість, де отримати ліки кожному пацієнту у селі, містечку чи місті та які препарати можна отримати за програмою "Доступні ліки".

Чат-бот у Telegram

Чат-бот у Viber

Ліки. Фото: Pexels

"Буду мамою"

Це чат-бот про безоплатні медпослуги для майбутніх мам та немовлят за Програмою медичних гарантій. Сервіс надасть інформацію про те, які аналізи безоплатні для вагітної, що входить в безоплатну допомогу при пологах та для новонародженого малюка.

Чат бот у Telegram

Чат бот у Viber

Вагітна жінка. Фото: Pexels

Календар здорових українців

Про безоплатну діагностику за Програмою медичних гарантій інформуватиме чат-бот "Календар здорових українців". Сервіс розповість, які дослідження і в якому віці варто зробити, які з них — безоплатні та як їх отримати. Чат-бот використовує актуальні дані НСЗУ щодо місць надання медичних послуг.

Чат бот у Telegram

Чат бот у Viber

"Лікуйся"

Чат-бот допоможе кожному, хто зіштовхнувся з діагнозом "рак молочної залози", зорієнтуватися, в якому медичному закладі, які медичні послуги і в якому обсязі можна отримати безоплатно. Це стосується як послуг з діагностики онкологічних захворювань, так і їх лікування.

Чат бот у Telegram

Чат бот у Viber

Пацієнт консультується з лікарем. Фото: Pexels

#АРТпоруч

Чат-бот у Telegram, де можна дізнатися де і як отримати антиретровірусної терапії (АРТ) в Україні та за кордоном.

Чат бот у Telegram

"Турбота"

Це безкоштовний український сервіс з надання медичних консультацій онлайн.

Оберіть напрям, за яким потребуєте консультації та надішліть заявку в чат-боті в Telegram. Чат-бот зав'яже з лікарем, який зареєструвався в сервісі.

Чат бот у Telegram

"TacticMedAid"

Чат-бот допоможе з алгоритмами надання медичної допомоги під час війни:

Чат бот у Telegram

Раніше ми писали, що українки можуть скористатися державною програмою лікування безпліддя.