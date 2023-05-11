Чат бот для пошуку лікаря

У НСЗУ повідомили про чат-боти для пацієнтів про безоплатні послуги та ліки
Медики надали повний список чат-ботів за допомогою яких можна отримати всю інформацію про безоплатні медичні послуги та отримати "Доступні ліки".
Про це повідомили в Національній службі здоров'я України.
"Ми підібрали для вас корисні чат-боти, які допоможуть краще орієнтуватися в Програмі медичних гарантій, отриманні "Доступних ліків", наданні першої домедичної допомоги, а також отримати безоплатні консультації лікарів та медичні послуги", — повідомили в НСЗУ.
Запитай у Гриця
Корисний сервіс розповість, де отримати ліки кожному пацієнту у селі, містечку чи місті та які препарати можна отримати за програмою "Доступні ліки".
"Буду мамою"
Це чат-бот про безоплатні медпослуги для майбутніх мам та немовлят за Програмою медичних гарантій. Сервіс надасть інформацію про те, які аналізи безоплатні для вагітної, що входить в безоплатну допомогу при пологах та для новонародженого малюка.
Календар здорових українців
Про безоплатну діагностику за Програмою медичних гарантій інформуватиме чат-бот "Календар здорових українців". Сервіс розповість, які дослідження і в якому віці варто зробити, які з них — безоплатні та як їх отримати. Чат-бот використовує актуальні дані НСЗУ щодо місць надання медичних послуг.
"Лікуйся"
Чат-бот допоможе кожному, хто зіштовхнувся з діагнозом "рак молочної залози", зорієнтуватися, в якому медичному закладі, які медичні послуги і в якому обсязі можна отримати безоплатно. Це стосується як послуг з діагностики онкологічних захворювань, так і їх лікування.
#АРТпоруч
Чат-бот у Telegram, де можна дізнатися де і як отримати антиретровірусної терапії (АРТ) в Україні та за кордоном.
- Чат бот у Telegram
"Турбота"
Це безкоштовний український сервіс з надання медичних консультацій онлайн.
Оберіть напрям, за яким потребуєте консультації та надішліть заявку в чат-боті в Telegram. Чат-бот зав'яже з лікарем, який зареєструвався в сервісі.
- Чат бот у Telegram
"TacticMedAid"
Чат-бот допоможе з алгоритмами надання медичної допомоги під час війни:
- Чат бот у Telegram
Раніше ми писали, що українки можуть скористатися державною програмою лікування безпліддя.