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В НСЗУ сообщили о чат-ботах для пациентов о бесплатных услугах и лекарствах

11 мая 2023 12:09
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Чат бот для поиска врача
Медицинская консультация. Фото: Freepik.
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Медики предоставили полный список чат-ботов, с помощью которых можно получить всю информацию о бесплатных медицинских услугах и получить "Доступные лекарства".

Об этом сообщили в Национальной службе здоровья Украины.

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"Мы подобрали для вас полезные чат-боты, которые помогут лучше ориентироваться в Программе медицинских гарантий, получении "Доступных лекарств", оказании первой медицинской помощи, а также получить бесплатные консультации врачей и медицинские услуги", — сообщили в НСЗУ.

Спроси у Грица

Полезный сервис расскажет, где получить лекарства каждому пациенту в селе, городке или городе и какие препараты можно получить по программе "Доступные лекарства".

Лекарство. Фото: Pexels

 "Буду мамой"

Это чат-бот о бесплатных медуслугах для будущих мам и младенцев по Программе медицинских гарантий. Сервис предоставит информацию о том, какие анализы бесплатны для беременной, которая входит в бесплатную помощь при родах и новорожденного малыша.

Беременная женщина. Фото: Pexels

Календарь здоровых украинцев

О бесплатной диагностике по Программе медицинских гарантий будет информировать чат-бот "Календарь здоровых украинцев". Сервис расскажет, какие исследования и в каком возрасте следует сделать, какие из них — безвозмездные и как их получить. Чат-бот использует актуальные данные НСЗУ о местах предоставления медицинских услуг.

"Лечись"

Чат-бот поможет каждому, кто столкнулся с диагнозом "рак молочной железы", сориентироваться, в каком медицинском учреждении, какие медицинские услуги и в каком объеме можно получить бесплатно. Это касается как услуг диагностики онкологических заболеваний, так и их лечения.

Пациент консультируется с лечащим врачом. Фото: Pexels

#АРТрядом

Чат-бот в Telegram, где можно узнать где и как получить антиретровирусную терапию (АРТ) в Украине и за рубежом.

"Забота"

Это бесплатный украинский сервис по предоставлению медицинских консультаций онлайн.

Выберите направление, по которому вы нуждаетесь в консультации и отправьте заявку в чат-боте в Telegram. Чат-бот завяжет с зарегистрировавшимся в сервисе врачом.

"TacticMedAid"

Чат-бот поможет с алгоритмами оказания медицинской помощи во время войны:

Раньше мы писали, что украинки могут воспользоваться государственной программой лечения бесплодия.

 

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