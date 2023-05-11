Чат бот для поиска врача

Медицинская консультация. Фото: Freepik.

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Медики предоставили полный список чат-ботов, с помощью которых можно получить всю информацию о бесплатных медицинских услугах и получить "Доступные лекарства".

Об этом сообщили в Национальной службе здоровья Украины.

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"Мы подобрали для вас полезные чат-боты, которые помогут лучше ориентироваться в Программе медицинских гарантий, получении "Доступных лекарств", оказании первой медицинской помощи, а также получить бесплатные консультации врачей и медицинские услуги", — сообщили в НСЗУ.

Спроси у Грица

Полезный сервис расскажет, где получить лекарства каждому пациенту в селе, городке или городе и какие препараты можно получить по программе "Доступные лекарства".

Чат бот в Telegram

Чат бот в Viber

Лекарство. Фото: Pexels

"Буду мамой"

Это чат-бот о бесплатных медуслугах для будущих мам и младенцев по Программе медицинских гарантий. Сервис предоставит информацию о том, какие анализы бесплатны для беременной, которая входит в бесплатную помощь при родах и новорожденного малыша.

Чат бот в Telegram

Чат бот в Viber

Беременная женщина. Фото: Pexels

Календарь здоровых украинцев

О бесплатной диагностике по Программе медицинских гарантий будет информировать чат-бот "Календарь здоровых украинцев". Сервис расскажет, какие исследования и в каком возрасте следует сделать, какие из них — безвозмездные и как их получить. Чат-бот использует актуальные данные НСЗУ о местах предоставления медицинских услуг.

Чат бот в Telegram

Чат бот в Viber

"Лечись"

Чат-бот поможет каждому, кто столкнулся с диагнозом "рак молочной железы", сориентироваться, в каком медицинском учреждении, какие медицинские услуги и в каком объеме можно получить бесплатно. Это касается как услуг диагностики онкологических заболеваний, так и их лечения.

Чат-бот в Telegram

Чат бот в Viber

Пациент консультируется с лечащим врачом. Фото: Pexels

#АРТрядом

Чат-бот в Telegram, где можно узнать где и как получить антиретровирусную терапию (АРТ) в Украине и за рубежом.

Чат-бот в Telegram

"Забота"

Это бесплатный украинский сервис по предоставлению медицинских консультаций онлайн.

Выберите направление, по которому вы нуждаетесь в консультации и отправьте заявку в чат-боте в Telegram. Чат-бот завяжет с зарегистрировавшимся в сервисе врачом.

Чат-бот в Telegram

"TacticMedAid"

Чат-бот поможет с алгоритмами оказания медицинской помощи во время войны:

Чат-бот в Telegram

Раньше мы писали, что украинки могут воспользоваться государственной программой лечения бесплодия.