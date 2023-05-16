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В МОЗ рассказали, можно ли кормить грудью после кесарева сечения

16 мая 2023 13:03
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Можно ли кормить грудью после кесарева сечения
Женщина держит ребенка. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Медики сообщили, что независимо от того, как вы будете рожать ребенка, вы можете кормить грудью. Какую бы анестезию вам ни сделали, она не будет препятствовать грудному вскармливанию.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

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Женщина, держащая ребенка. Фото: Freepik

Осуществление контакта "кожа к коже"

Как можно раньше, возможно, еще в операционной, в зависимости от состояния матери или новорожденного, должен происходить контакт "кожа к коже". В определенных случаях для осуществления контакта "кожа к коже" младенца можно выложить на грудь отца или другого партнера сразу после родов.

Концентрация молозива

"Жидкость, которую производят вашу грудь в первые дни после рождения, называется молозивом. Оно содержит все питательные вещества, необходимые младенцу, а также антитела матери для его защиты, поэтому очень важно, чтобы в первые дни жизни малыш получил его. Это очень концентрированная пища "Поэтому для ребенка нескольких капель молозива, которые производятся в начале, будет достаточно", — сообщили врачи.

Человек, держащий ребенка. Фото: Freepik

Если ваш ребенок или вы после кесарева сечения нуждаетесь в определенном уходе — это не значит, что вы не сможете кормить его грудью. Не стесняйтесь просить родных о помощи и у вас все получится.

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