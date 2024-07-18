Які три напої підсилюють біль під час місячних — відповідь гінеколога

Кава та алкоголь. Фото: kahlua.com

Під час місячних жінкам не потрібно вживати популярні напої, які можуть погано впливати на їхнє самопочуття та стан здоров'я. Що та чому не варто пити в цей період?

Про це ТСН розповіла лікарка-гінеколог Юлія Ніколова.

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Кава

Кофеїн звужує судини, тому посилює больові відчуття, які виникають під час менструації. Плюс кофеїн збуджує нервову систему, а багато жінок в цей період й так відчувають надмірне роздратування. Це саме стосується чаю та енергетиків, які містить кофеїн.

Гінеколог радить за два тижні до менструації зменшити кількість чашок кави до 1-2 на день, а в дні місячних замінити його цикорієм.

Алкоголь

Такі напої підсилюють усі негативні наслідки, та ще й призводить до похмілля. Міцний алкоголь додатково зневоджує організм, що може посилити головний біль та здуття живота, призвести до розладів травлення.

Фото: vecteezy.com

Солодкі напої

Цукор в принципі позитивно впливає на емоційний стан жінки. Але його надмірна кількість може привести до коливання рівня цукру в крові, через що виникають різке занепадання сил та перепади настрою.

Раніше вчені попередили про шкоду енергетиків для психіки молоді. Також ми писали, що в Британії синтезовано алкоголь, який ніколи не викликає похмілля.