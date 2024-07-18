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Чтоб не усиливалась боль — от каких напитков женщинам стоит удержаться в критические дни

18 июля 2024 22:15
Александр Мунтян - Редактор
Какие три напитка усиливают боль во время месячных - ответ гинеколога
Кофе и алкоголь. Фото: kahlua.com
Александр Мунтян - Редактор

Во время месячных женщинам не нужно употреблять популярные напитки, которые могут плохо влиять на их самочувствие и состояние здоровья. Что и почему не следует пить в этот период?

Об этом ТСН рассказала врач-гинеколог Юлия Николова.

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Кофе

Кофеин сужает сосуды, поэтому усиливает болевые ощущения, возникающие при менструации. Плюс кофеин возбуждает нервную систему, а многие женщины в этот период и так испытывают чрезмерное раздражение. Это же касается чая и энергетиков, содержащих кофеин.

Гинеколог советует за две недели до менструации уменьшить количество чашек кофе до 1-2 в день, а в дни месячных заменить его цикорием.

Алкоголь

Такие напитки усиливают все негативные последствия, да еще и приводит к похмелью. Крепкий алкоголь дополнительно обезвоживает организм, что может усилить головные боли и вздутие живота, привести к расстройствам пищеварения.

 

Чтобы не усиливалась боль – от каких напитков женщинам стоит удержаться в критические дни - фото 1
Фото: vecteezy.com

Сладкие напитки

Сахар в принципе оказывает положительное влияние на эмоциональное состояние женщины. Но его чрезмерное количество может привести к колебаниям уровня сахара в крови, из-за чего возникают резкий упадок сил и перепады настроения.

Ранее ученые предупредили о вреде энергетиков для психики молодежи. Также мы писали, что в Британии синтезировали алкоголь, никогда не вызывающий похмелья.

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